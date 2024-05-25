مصرع معلم في الدقهلية أثناء عودته من الامتحانات

لقي معلم مصرعه عقب عودته من لجنة مراقبة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية امام قرية الروضة بطلخا بمحافظة الدقهلية حيث صدمته سيارة ملاكي أثناء قيادته موتوسيكل.



تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومتوفى علي طريق المنصورة جمصة امام قرية الروضة.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي و موتوسيكل ووفاة "على محمد إبراهيم ، 55 عاما ومقيم كفر بهوت نبروه، ويعمل معلما بمدرسة نبروة الثانوية التجارية".

تم نقل الجثة إلى مستشفى جمصة العام تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.