تدريب مصري بريطاني مشترك في مجال الشرطة العسكرية والأمن الجنائي

نفذت عناصر الشرطة العسكرية المصرية والبريطانية عددا من الأنشطة التدريبية المشتركة في مجالات الشرطة العسكرية والأمن الجنائي، والتي استمرت لعدة أيام، بإدارة الشرطة العسكرية في جمهورية مصر العربية.

وتضمنت مراحل التدريب، عقد عدد من المحاضرات النظرية والأنشطة العملية لنقل وتبادل الخبرات التخصصية، والتدريب على التعامل مع المواقف المختلفة طبقاً لطبيعة المهام المكلفين بها.

وعكس التدريب مستوى الجاهزية والاحترافية التي وصلت إليها العناصر المشاركة في تنفيذ الأنشطة التدريبية.

وحضر ختام فعاليات التدريب، اللواء أ.ح محمد محمود رجب مدير إدارة الشرطة العسكرية، والسفير البريطاني وملحق الدفاع البريطاني بجمهورية مصر العربية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

يأتي ذلك، في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة.