10 آلاف ريال والترحيل| عقوبات رادعة لمخالفي الحج موسم 1445/2024.. احذر هذه الأفعال

يبدأ موسم الحج 2024 يوم الخميس 13 يونيو الموافق 7 ذو الحجة 1445، والوقوف يوم عرفات في يوم السبت 15 يونيو 2024.

ومع اقتراب موعد موسم الحج لهذا العام، خرجت وزارة الداخلية السعودية بقرار مفاجئ بمنع حاملي تأشيرة الزيارة إلى دخول منطقة مكة المكرمة أو البقاء بها خلال موسم الحج 2024.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار صدر بسبب أن تأشيرة الزيارة بمختلف مسمياتها وأنواعها لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج.

وشددت السعودية على أن هناك جزاءات رادعة وفقًا لتعليمات وأنظمة المملكة لكل من يخالف هذا القرار.

موسم الحج 2024

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قيمة المخالفة التي ستطبق على من يتم ضبطه في مكة والمناطق المقدسة والمنطقة المركزية ومراكز الضبط الأمني الدائمة والمؤقتة ومراكز الفرز ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة خلال موسم الحج دون تصريح له بذلك.

وأوضحت أنه سيتم فرض غرامة 10 آلاف ريال سعودي لمخالفي تعليمات وأنظمة الحج بدءً من 2 يونيو إلى 20 يونيو مع ترحيل المقيمين منهم لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة المنصوص عليها بالقانون السعودي.

وأشارت إلى أنه سيتم فرض غرامة مالية مضاعفة في حال تكرار المخالفة مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والأنظمة السعودية الخاصة بموسم الحج حتى ينعم الحجاج بالأمان والراحة أثناء أداء نسكهم.

من جانبه، قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة العربية السعودية تتخذ إجراءات احترازية وتدابير وقائية لضمان نجاح موسم حج هذا العام، ولإظهاره أمام العالم بصورة مشرفة كالمعتاد، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030. تبذل جميع الجهات المعنية جهوداً كبيرة للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم، من خلال مبادرات وزارة الداخلية السعودية، ووزارة الحج والعمرة والجهات المعنية. ومن بين هذه المبادرات، مبادرة "طريق مكة" التي تُنجز إجراءات تأشيرة الدخول وترقيم الأمتعة من بلدان ضيوف الرحمن.

وأوضح “حنفي”، لـ صدى البلد، أن وزارة الداخلية السعودية ستفرض غرامة بقيمة 10 آلاف ريال على كل من يُضبط من المواطنين السعوديين والمقيمين في المناطق الجغرافية المعلنة (مكة المكرمة، منى، عرفات، المزدلفة، وغيرها) دون تصريح حج، ويتم ترحيل المقيمين المخالفين لنظام "الحج بلا تصريح" إلى بلدانهم، ومنعهم من دخول المملكة لفترات محددة قانونياً، مع مضاعفة الغرامة المالية البالغة 10 آلاف ريال في حالة تكرار المخالفة.

عقوبات رادعة لمخالفي أنظمة وتعليمات الحج

واختتم نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية بالقول إن عقوبة من ينقل أو يساعد أو يأوي مخالفي نظام "الحج بلا تصريح" تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، بالإضافة إلى ترحيل المقيم المخالف ومنعه من دخول المملكة.

يذكر أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، وللإبلاغ عنهم الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وحدد قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج عقوبات رادعة لكل من ينفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون، حيث نصت المادة 21 من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.

يذكر أن المادة 3 تنص على أن تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.

وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.

ضوابط أداء مناسك الحج

وتشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة. ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء. وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به. ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان من خلال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن ضوابط وإجراءات وزارة الصحة والسكان الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم عام (1445- 2024)، موضحًا التطعيمات التي يجب على الحجاج الحصول عليها لأداء مناسك الحج ومنها تطعيم الإلتهاب السحائي.

وتأتي تفاصيل الحصول على تطعيم الإلتهاب السحائي، قبل السفر لأداء مناسك الحج 2024، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان على النحو التالي:

- شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي.

- يجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

- يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات.

وأوضحت وزارة الصحة بتلقي لقاح الإنفلونزا بالنسبة للحجاج من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما أشارت إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم حج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.