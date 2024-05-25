الهيئة الهندسية: القيادة السياسية تعمل على توفير المياه وتعظيم الاستفادة منها

أكد اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الدولة تضع الأمن الغذائي على رأس أولوياتها باعتباره من مكونات الأمن القومي.

وقال أحمد العزازي في كلمته في فعالية افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات الزراعية، :" اعتبارا من عام 2014 تضافرت جهود الدولة المصرية لتحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 ".

وأضاف أحمد العزازي :" أولت الدولة اهتماما كبيرا بالعديد من المشروعات للنهوض بقطاع الزراعة من خلال منع التعدي على الرقعة الزراعية والإصرار على التوسع الأفقي للرقعة الزراعية ".

وتابع أحمد العزازي:" الفقر المائي يواجه الدولة المصرية ووصلت الفجوة المائية بين المصادر والاحتياجات إلى 21 مليار متر مكعب مياه سنويا ".

وأكمل احمد العزازي:" القيادة السياسية تقوم بتوفير كل نقطة مياه وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة وذلك بإعادة تأهيل البنية الأساسية لمنظومة الري وتقلل الفاقد من المياه ".

واكمل احمد العزازي :" مشروع توشكى عانى من تحديات كثيرة وأبرزها ضرورة وصول مياه نهر النيل إلى أراضي ذات منسوب أعلى وتربة شديدة الملوحة، وكلفت القوات المسلحة بالإشراف ضمن أجهزة الدولة على استصلاح 430 الف فدان وتجاوزت التكلفة 180 مليار جنيه ".