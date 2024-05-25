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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو عايز تستثمر .. أقل جرام يسجل 2099 | اعرف أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعى العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب على مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

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كما يتابع المستثمرين أيضا  أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.


يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب اليوم السبت 


وبلغت أسعار الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:- 


- سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 حوالي 3588.6 جنيه

- فيما بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 حوالي 3140 جنيهًا

- ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلي  2691.4 جنيه

- فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 14 حوالي 2099.3 جنيه

- وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 25120 جنيهًا

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا 


وعلي المستوي العالمي انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بسبب تزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، وهو ما يعد أمرا سلبيا بالنسبة لأسعار الذهب بسبب أن المعدن النفيس لا يقدم عائدا لممتلكيه.


وقالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إن سعر الذهب المحلي شهد انخفاض خلال الأسبوع الماضي بسبب ارتباطه بسعر الذهب العالمي بالإضافة إلى التراجعات التدريجية التي حدثت في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، وقرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة وسياسته النقدية.

تراجع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليكسر منطقة المستوى 2360 دولارا للأونصة التي تمثل خط الاتجاه الصاعد ليستمر في الهبوط إلى مستوى الدعم 2325 دولارا للأونصة، وقد أغلق الذهب تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى مما يزيد من فرص هبوط السعر.

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جولد بيليون: أسعار الذهب في مصر تنخفض 1.6% خلال أسبوع

وأشارت جولد بيليون إلى أنه كون سعر الذهب مرتبط حاليًا بالسعر العالمي بشكل كبير فقد يعرضه لمزيد من التحركات في اتجاهات مختلفة خاصة مع غياب عوامل التسعير الأخرى الأكبر تأثيراً على الذهب مثل سعر صرف الدولار والطلب المحلي نظرا لاستقرارهم.

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