الرئيس السيسي يشهد افتتاح موسم حصاد "الذهب الأصفر" بوادي الشيح

يشهد الرئيس السيسي افتتاح موسم حصاد “الذهب الأصفر” القمح بوادي الشيح، عبر خاصية الفيديو كونفرنس.

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكى بجنوب الوادي.

