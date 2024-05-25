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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرفة عمليات رئيسية|محافظ الإسماعيلية يتابع انتظام امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024

محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، انطلاق الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/ 2024، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، موجهًا على العمل بتوفير الأمن والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

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وشدَّد محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، على ضرورة اتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما ورد من الوزارة، موجهًا بضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات بالإدارة التعليمية للتدخل الفوري وحل أي عقبات تواجه العملية الامتحانية.

كما تم التأكيد على منع استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل لجان الامتحانات وضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة أثناء فترة الامتحانات من غير المختصين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

الجدير ذكره، أنه تقدم لامتحان الدور الأول للدبلومات الفنية هذا العام 10893 طالباً وطالبة تم توزيعهم على 47 لجنة على مستوى المحافظة، حيث بلغ عدد طلاب التعليم الفني الصناعي 4431 طالبًا وطالبة وعدد 2874 طالبًا وطالبة بالتعليم الفني التجاري فيما بلغ عدد طلاب التعليم الفني الزراعي 3588 طالبًا وطالبة.

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