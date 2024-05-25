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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| الشحات وتاو وأبو علي يقودون هجوم الأهلي أمام الترجي

مواجهة الأهلي والترجي
مواجهة الأهلي والترجي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في الثامنة مساء على استاد ‏القاهرة.‏


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏


حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد. ‏
خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور .
خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وسام أبوعلي.

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ويجلس على دكة البدلاء: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ورضا ‏سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.

كولر الأهلى تشكيل الاهلي مصطفى شوبير محمد عبدالمنعم

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