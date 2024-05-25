دوري أبطال إفريقيا| الشحات وتاو وأبو علي يقودون هجوم الأهلي أمام الترجي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في الثامنة مساء على استاد ‏القاهرة.‏



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور .

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وسام أبوعلي.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ورضا ‏سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.