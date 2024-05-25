أنا وابن عمي على الغريب.. هنادي مهنى تدعم الأهلي قبل النهائي الأفريقي

دعمت الفنانة هنادي مهنى ، فريق الأهلي قبل خوض مباراة النهائي أمام الترجي التونسي بعد قليل .

وكتبت هنادي مهنى عبر حسابها على فيس بوك :" إن شاء الله الأهلي يكسب النهاردة ، أنا وأخويا على ابن عمي و أنا و ابن عمي على الغريب".

تشكيل الأهلي :



أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق

الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في الثامنة مساء على استاد ‏القاهرة.‏



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور .

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وسام أبوعلي.