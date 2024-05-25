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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنا وابن عمي على الغريب.. هنادي مهنى تدعم الأهلي قبل النهائي الأفريقي

هنادي مهني
هنادي مهني

دعمت الفنانة هنادي مهنى ، فريق الأهلي قبل خوض مباراة النهائي أمام الترجي التونسي بعد قليل .

وكتبت هنادي مهنى عبر حسابها على فيس بوك :" إن شاء الله الأهلي يكسب النهاردة ، أنا وأخويا على ابن عمي و أنا و ابن عمي على الغريب".

 

تشكيل الأهلي :


أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق 
الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في الثامنة مساء على استاد ‏القاهرة.‏


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد. ‏
خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور .
خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وسام أبوعلي.

هنادي مهني الأهلى الترجي التونسي تشكيل الاهلي

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