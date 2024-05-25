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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تدعو إلى نشر سريع للقوات في هايتي بعد مقتل مبشرين

صدى البلد

سلط القتل المأساوي لاثنين من المبشرين الأمريكيين في هايتي الضوء على الحاجة الملحة للتدخل الدولي لمعالجة الأزمة الأمنية المتصاعدة في الدولة الكاريبية. وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة النشر السريع لقوة أمنية متعددة الجنسيات في أعقاب القتل الوحشي لناتالي وديفي لويد، الزوجين اللذين تعرضا لكمين وقتلهما أفراد العصابة مساء الخميس أثناء مغادرتهما كنيستهما.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة: "للأسف، هذا بمثابة تذكير بأن الوضع الأمني ​​في هايتي لا يمكن أن ينتظر - لقد فقد الكثير من الأرواح البريئة".

تدهور الوضع في هايتي بشكل كبير منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في عام 2021، حيث تسيطر العصابات القوية الآن على أجزاء واسعة من العاصمة بورت أو برنس. وأدى العنف المتصاعد إلى نزوح أكثر من 300 ألف شخص وترك أكثر من نصف السكان يعانون من الجوع.

وردا على الفوضى المتزايدة سمحت الأمم المتحدة لقوة أمنية بقيادة كينيا بالتدخل العام الماضي. ومع ذلك، فقد تأخر النشر بسبب التحديات اللوجستية والمالية. ويتعاون البيت الأبيض حاليا مع الكونجرس لتسريع نشر هذه القوة "لحماية المدنيين، واستعادة سيادة القانون، وتمهيد الطريق للحكم الديمقراطي"، بحسب ميلر.

كانت ناتالي وديفي لويد مبشرين متفانين يعملان مع مؤسسة الإرساليات في هايتي، وهي منظمة دينية أسسها والدا ديفي في عام 2000. وكانت ناتالي أيضًا ابنة ممثل ولاية ميسوري بن بيكر. وأعرب النائب بيكر عن الصعوبات التي ينطوي عليها إعادة جثثهم إلى الوطن بسبب عدم وجود مرافق التحنيط في هايتي والحاجة إلى تأمين شركة طيران مستعدة لنقلهم. وكتب على فيسبوك: "أدعو الله أن يمر كل هذا بسلاسة".

وأكدت وزارة الخارجية أن السفارة الأمريكية في بورت أو برنس تقدم المساعدة. قامت البعثات في هايتي بتفصيل الأحداث المروعة التي أدت إلى وفاة الزوجين. تعرضت عائلة لويدز، مع شخص ثالث تم تحديده باسم جود، لكمين من قبل أفراد عصابة كانوا يسافرون في ثلاث شاحنات. وبعد نهب المهمة، اندلع تبادل لإطلاق النار. وحاولت المجموعة الاحتماء بأحد المنازل وطلبت المساعدة، لكن جهودهم لتأمين إجلاء الشرطة والتفاوض مع العصابات باءت بالفشل.

وكتبت البعثات في هايتي في تدوينة أخيرة يوم الجمعة: "لقد قُتل ديفي وناتالي وجود بالرصاص على يد العصابة في حوالي الساعة التاسعة من مساء اليوم". "نحن جميعا مدمرون."

وتؤكد جريمة قتل عائلة لويدز الوضع الأمني ​​المتردي في هايتي والحاجة الملحة للتدخل الدولي لاستعادة النظام وحماية أرواح المدنيين وسط أعمال العنف المستمرة.

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