بكى من الفرحة.. إمام عاشور يحتفل بأول بطولة إفريقية مع الأهلي

احتفل إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت، على حساب الترجي التونسي.

وتوج عاشور بأول ألقابه القارية مع المارد الأحمر، بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، مطلع الموسم الجاري.

واحتفل الدولي المصري باكيا برفقة مدربه مارسيل كولر، وسط فرحة كبيرة من لاعبي الأهلي والجهاز الفني.

توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 1-



سجل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 4 عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك أمان الله مميش ولكن الهدف احتسب في الأخير لـ روجير أهولو لاعب شيخ الأندية التونسية.