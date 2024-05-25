دوري أبطال إفريقيا.. رضا سليم: الأهلي قدم موسمًا قويًا وسعيد باللقب الغالي

قال رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق توج بلقب دوري أبطال إفريقيا عن جدارة، وأسعد الملايين من جماهيره، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب نهائي البطولة باستاد القاهرة.
وأضاف سليم أن الأهلي نجح في العودة من تونس بتعادل سلبي خلال مباراة الذهاب، واستغل الأرض والجماهير التي احتشدت في مدرجات استاد القاهرة وحقق الفوز باللقب.
وأوضح اللاعب المغربي أن الأهلي قدم موسمًا قويًا وكلل جهوده على المستوى الإفريقي بالفوز باللقب الإفريقي.
ووجه رضا سليم الشكر إلى الجماهير التي حضرت اليوم في استاد القاهرة وإلى الملايين الذين لم تتح لهم الفرصة للتواجد في الاستاد ولكن دعمهم ومساندتهم يظل دائما من أهم عوامل تفوق الأهلي.