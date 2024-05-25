دوري أبطال إفريقيا.. رضا سليم: الأهلي قدم موسمًا قويًا وسعيد باللقب الغالي

قال رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق توج بلقب دوري أبطال إفريقيا ‏عن جدارة، وأسعد الملايين من جماهيره، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب ‏نهائي البطولة باستاد القاهرة.‏

وأضاف سليم أن الأهلي نجح في العودة من تونس بتعادل سلبي خلال مباراة الذهاب، واستغل ‏الأرض والجماهير التي احتشدت في مدرجات استاد القاهرة وحقق الفوز باللقب.‏

وأوضح اللاعب المغربي أن الأهلي قدم موسمًا قويًا وكلل جهوده على المستوى الإفريقي بالفوز ‏باللقب الإفريقي.‏

ووجه رضا سليم الشكر إلى الجماهير التي حضرت اليوم في استاد القاهرة وإلى الملايين الذين لم ‏تتح لهم الفرصة للتواجد في الاستاد ولكن دعمهم ومساندتهم يظل دائما من أهم عوامل تفوق الأهلي.