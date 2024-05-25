حزب المصريين الأحرار يُهنئ النادي الأهلي بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا

تقدّم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بأسمي آيات التهاني والتبريكات إلى النادي الأهلي المصري وجماهيره العريضة، بمناسبة فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا لعام 2024.

وقال الحزب في بيان صحفي، أن ما حققه النادي الأهلي انتصاراً تاريخياً وصعباً على نظيره الترجي التونسي في المباراة النهائية التي جرت اليوم السبت.

وأضاف :"أن هذا الفوز يضيف الأهلي البطولة الثانية عشرة إلى سجله الحافل في دوري أبطال إفريقيا، معززاً بذلك رقمه القياسي القاري كما يمثل هذا الإنجاز البطولة الثانية على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الفريق إلى الفوز بالنسخة السابقة من البطولة عام 2023، متغلب على الوداد المغربي في النهائي".

وإذ يُعرب حزب المصريين الأحرار عن فخره واعتزازه بالإنجازات الكبيرة التي يحققها نادي "القرن" الأهلي، والتي يرفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية القارية والدولية؛ ويؤكد الحزب دعمه الكامل للنادي الأهلي ولجميع الأندية المصرية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في جميع المنافسات المقبلة.

وقال النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب"إن هذا الفوز يعكس الروح القتالية والإصرار والعزيمة التي يتمتع بها فريق الأهلي، ويؤكد مجدداً مكانته كواحد من أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم الإفريقية؛ نهنئ جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري وجماهير النادي الأهلي على هذا النجاح، ونتطلع المزيد من البطولات".