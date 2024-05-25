عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المصريين الأحرار يُهنئ النادي الأهلي بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

تقدّم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بأسمي آيات التهاني والتبريكات إلى النادي الأهلي المصري وجماهيره العريضة، بمناسبة فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا لعام 2024.

وقال الحزب في بيان صحفي، أن ما حققه النادي الأهلي  انتصاراً تاريخياً وصعباً على نظيره الترجي التونسي في المباراة النهائية التي جرت اليوم السبت.

وأضاف :"أن هذا الفوز يضيف الأهلي البطولة الثانية عشرة إلى سجله الحافل في دوري أبطال إفريقيا، معززاً بذلك رقمه القياسي القاري كما يمثل هذا الإنجاز البطولة الثانية على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر، الذي قاد الفريق إلى الفوز بالنسخة السابقة من البطولة عام 2023، متغلب على الوداد المغربي في النهائي".

وإذ يُعرب حزب المصريين الأحرار عن فخره واعتزازه بالإنجازات الكبيرة التي يحققها نادي "القرن" الأهلي، والتي يرفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية القارية والدولية؛ ويؤكد الحزب دعمه الكامل للنادي الأهلي ولجميع الأندية المصرية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في جميع المنافسات المقبلة.

وقال النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب"إن هذا الفوز يعكس الروح القتالية والإصرار والعزيمة التي يتمتع بها فريق الأهلي، ويؤكد مجدداً مكانته كواحد من أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم الإفريقية؛ نهنئ جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري وجماهير النادي الأهلي على هذا النجاح، ونتطلع المزيد من البطولات".

حزب المصريين الاحرار النائب الدكتور عصام خليل النادي الإهلي المصري دوري ابطال افريقيا الوداد المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع

70 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض.. والدواجن تقفز لأكثر من 100

ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

عكس الاتجاه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

طلب عاجل من الكاف لـ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

«عمليات التعليم» تتابع وصول أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية لجميع اللجان

مروان عطية: ماينفعش حد يجي يخطف كأس أفريقيا من الأهلي ويمشي

احذر البلطجة.. الحبس سنة عقوبة كل من يلحق الضرر بممتلكات الغير

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

دعاء راحة البال والطمأنينة قصير.. من النعم الكثيرة

250 جنيه للبلدي.. استمرار تراجع أسعار اللحوم في المنافذ والأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترطيب وانتعاش.. طريقة عمل آيس كريم الخوخ

بـ2 كوب دقيق.. حضري العيش الصاج بنفسك

بعد لقب أفريقيا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

تجاوزت الـ40 الف جنيه.. سعر بدلة أحمد الفيشاوي يثير الجدل

فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

لغز الغرفة المعزولة.. القبض على سفاح التجمع بعد العثور على ضحاياه في الصحراء

سأقاضيهم وأطلب تعويضا .. محمد شبانة يعلق على تداول صورته بإعلام الاحتلال

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-