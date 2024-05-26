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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|تعرّف على أحدث هاتف رينو.. وأرخص موبايل شاومي في السوق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ملك الفئة المتوسطة من أوبو.. تعرف على أحدث موبايل رينو| صور


منذ أيام قليلة، أعلنت شركة أوبو الصينة إطلاق سلسلة هواتفها الأفضل للفئة المتوسطة والشباب OPPO Reno 12، وحصل هاتف Reno 12 Pro الأفضل في السلسلة على نصيب الأسد من المواصفات المميزة، وفيما يلي نستعرض المواصفات الخاصة به.


أرخص موبايل شاومي في السوق ببطارية 5000 مللي أمبير

 

يعد هاتف Redmi Note 12 من شركة شاومي، والذي تم إطلاقه من خلال علامتها التجارية الفرعية Redmi، واحدًا من أرخص هواتف الشركة التي تقدم إمكانات كبيرة.


أفضل موبايل سامسونج للشباب في السوق بسعر مناسب جدا 

 

يتميز هاتف Galaxy A24 من شركة سامسونج، بتوفره سعر مناسب للشباب، مع إمكانات كبيرة تنافس هواتف الفئة المتوسطة ذات الإمكانات المميزة، حيث يضم كاميرا دقة 50 ميجابكسل إلى جانب بطارية 5000 مللي أمبير.


بإمكانات جبارة.. أفضل موبايل أوبو فئة 6 آلاف جنيه 

 

يضم هاتف Oppo A58 من شركة أوبو عدد كبير من المواصفات المميزة أبرزها الأداء والبطارية التي تأتي بسعة 5000 مللي أمبير إلى جانب شاشة مميزة وكاميرا فائقة، مع سعر مناسب جدًا لمعظم الشباب ومحدودي الدخل.


شاومي تطلق Redmi A3x لمحدودي الدخل ببطارية 5000 مللي أمبير 

 

أطلقت شركة شاومي الصينية هاتف Redmi A3x الصديق للميزانية من خلال علامتها التجارية الفرعية Redmi، حيث يضم الهاتف عدد من المواصفات المميزة مع سعر رخيص لمحدودي الدخل.


بكاميرا مميزة وبطارية ضخمة.. موتورولا  تفاجئ جمهورها بهذا الهاتف| صور

 

تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق هاتف مميز لمحدودي الدخل والشباب، حيث ستقدم الشركة الهاتف في الهند في 30 مايو، كما سيشهد إصدارًا في عدد كبير من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

 

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