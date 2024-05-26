أخبار التكنولوجيا|تعرّف على أحدث هاتف رينو.. وأرخص موبايل شاومي في السوق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





منذ أيام قليلة، أعلنت شركة أوبو الصينة إطلاق سلسلة هواتفها الأفضل للفئة المتوسطة والشباب OPPO Reno 12، وحصل هاتف Reno 12 Pro الأفضل في السلسلة على نصيب الأسد من المواصفات المميزة، وفيما يلي نستعرض المواصفات الخاصة به.

يعد هاتف Redmi Note 12 من شركة شاومي، والذي تم إطلاقه من خلال علامتها التجارية الفرعية Redmi، واحدًا من أرخص هواتف الشركة التي تقدم إمكانات كبيرة.

يتميز هاتف Galaxy A24 من شركة سامسونج، بتوفره سعر مناسب للشباب، مع إمكانات كبيرة تنافس هواتف الفئة المتوسطة ذات الإمكانات المميزة، حيث يضم كاميرا دقة 50 ميجابكسل إلى جانب بطارية 5000 مللي أمبير.

يضم هاتف Oppo A58 من شركة أوبو عدد كبير من المواصفات المميزة أبرزها الأداء والبطارية التي تأتي بسعة 5000 مللي أمبير إلى جانب شاشة مميزة وكاميرا فائقة، مع سعر مناسب جدًا لمعظم الشباب ومحدودي الدخل.

أطلقت شركة شاومي الصينية هاتف Redmi A3x الصديق للميزانية من خلال علامتها التجارية الفرعية Redmi، حيث يضم الهاتف عدد من المواصفات المميزة مع سعر رخيص لمحدودي الدخل.

تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق هاتف مميز لمحدودي الدخل والشباب، حيث ستقدم الشركة الهاتف في الهند في 30 مايو، كما سيشهد إصدارًا في عدد كبير من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.