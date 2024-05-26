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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024.. طريقة الاستعلام عن القبض

صدى البلد

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، يبحث عنه أكثر من 11 مليون مستحق يوميا، حيث تستعد الهيئة القومية لـ التأمينات الاجتماعية لموعد الصرف في أول الشهر .

صرف معاشات شهر يونيو 2024 لأكثر من 11 مليون مستحق

يبدأ صرف معاشات شهر يونيو 2024 لأكثر من 11 مليون مستحق أول الشهر  من جميع منافذ الصرف من الـ atm وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار صرف معاشات يونيو 2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعي للذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية .

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024 

ويمكن لـ أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يونيو  2024 من خلال أكثر من طريقة ومنفذ، وتشمل عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في جميع أنحاء محافظات مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ونقاط شركة فوري، وكذلك في مكاتب البريد المصري.

 

صرف معاشات شهر يونيو 2024

وفرت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن «صرف معاشات شهر يونيو 2024»، باتباع التالي:

كيفية الاستعلام عن موعد صرف المعاش بالرقم القومي 

  1. الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هــنـــــا.
  2. الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.
  3. اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.
  4. إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.
  5. اضغط على عرض التفاصيل.

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لـ موعد صرف شهر يونيو  2024، من خلال جميع منافذ الصرف "ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.

 

احسب معاشك بعد الزيادة الجديدة 

كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرفت معاشات الشهر الماضى متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها، ويستفيد من الزيادة الجديدة 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بدءاً من أول من مارس الماضي.

تطوير الخدمات الإلكترونية لتقديم الأفضل لأصحاب المعاشات

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات، كما  أن الهيئة حريصة على تقديم كافة التسهيلات لأصحاب المعاشات، وتوفير الخدمات لهم بأفضل جودة.

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موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024.. طريقة الاستعلام عن القبض

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