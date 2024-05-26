عملاق الكاميرا.. فيفو تطلق موبايل جباراً يقهر أوبو وشاومي

يأتي جوال Vivo X100 Ultra، الذي يعد أقوى هواتف فيفو Vivo حتى الآن، فهو يقدم جميع إمكانات الهواتف الرائدة، ونظام كاميرا رائع يضم عدسات ثلاثية بأطوال بؤرية مختلفة، تنافس بقدراتها بالإضافة إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي كاميرات هواتف الفلاجشيب من شاومي وأوبو، لذلك سنتعرف خلال السطور التالية على سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo X100 Ultra.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز هاتف فيفو Vivo X100 Ultra، بشاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.78 بوصة وبدقة 1440 × 3200 بكسل، تدعم معدل تحديث متغير يتراوح من 1 هرتز إلى 144 هرتز وتقنية HDR10+، يمكن أن تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.

مواصفات هاتف فيفو Vivo X100 Ultra



ويتمتع هاتف فيفو Vivo X100 Ultra، بكاميرا أساسية جديدة بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل (واسعة)، مصحوبة بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل (بيريسكوب تليفوتوغرافي)، مع تقريب بصري 3x، ومستشعر بدقة 50 ميجابكسل (فائقة الاتساع)، تحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر صور بدقة 50 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Vivo X100 Ultra

ويعمل هاتف فيفو Vivo X100 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، والذي يعد بتحسينات ملحوظة في الأداء وكفاءة الطاقة، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات هي Adreno 750، ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X وخيارات تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت، من نوع UFS 4.0.

ويتم تشغيل هاتف فيفو Vivo X100 Ultra، بواجهة فيفو الجديدة OriginOS 4 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، والتي تعد بأداء قوي وخيارات تخصيص واسعة النطاق.

Vivo X100 Ultra

ويحزم هاتف فيفو Vivo X100 Ultra، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة، ويتم إقرانها بشحن سلكي بقدرة 80 وات، والذي يعد بملأ البطارية في أقل من 30 دقيقة، بالإضافة إلى شحنا لاسلكيا بقدرة 30 وات، وشحن سلكي عكسي.

وتشمل الميزات المتبقية بهاتف فيفو Vivo X100 Ultra، دعما لمقاومة الغبار والماء وفقا لمعياري IP69/IP68، مما يعني أنه يمكنه البقاء أسفل الماء حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، وبصمة الشاشة المزدوجة بالموجات فوق الصوتية، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان.

Vivo X100 Ultra

ويتوفر هاتف فيفو Vivo X100 Ultra، بـ 3 ألوان هي: التيتانيوم والأبيض والرمادي، مقابل سعر يبدأ من 1100 دولار (أي ما يعادل 51.837 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت.