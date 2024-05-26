ناقد رياضي يثير الجدل بشأن لعبة بمباراة الأهلي والترجي

توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه؛ بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأثار الناقد الرياضي عمرو الدرديري الجدل بصورة لضربة جزاء لصالح الترجي التونسي عبر حسابه علي فيسبوك، وعلق قائلا: لا تعليق.

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقاءين.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 4 عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك “أمان الله مميش”، ولكن الهدف احتسب في الأخير لـ"روجير أهولو" لاعب شيخ الأندية التونسية.