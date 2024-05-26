ميريام فارس تحيى حفلاً غنائياً في فرنسا.. 3 أغسطس

تحيى المطربة ميريام فارس حفلا غنائيا في مونت كارلو بموناكو يوم 3 أغسطس المقبل .

ويأتي حفل ميريام فارس في إطار حفلات الصيف التي تقام بمدينة موناكو الفرنسية، وبعد تقديمها آخر حفلاتها فى فرنسا فى أغسطس 2022.

وعلقت الفنانة ميريام فارس على التصريحات المتداولة بعد أن شبهت مسيرتها بالفنانة فيروز أثناء تكريمها بجائزة حملت اسم أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية خلال حفل الموريكس دور .

وقالت فى تصريحات ل "Et بالعربي": لا يوجد أحد يشبه نفسه بالفنانة فيروز، وهناك الكثير يتعامل بمبدأ خالف تعرف، وفى حالة لم يجدوا ما يتداولونه من الشخصيات الناجحة يكذبوا الكذبة ويظهروا ينتقدوها.



وتابعت مريام فارس، أنها لا تهتم بهذه الشخصيات فى حياتها المهنية ولا الشخصية.

وكانت ميريام فارس قد علقت أثناء تكريمها فى حفل الموريكس دور انها سعيدة انها توصل للعالمية بعد ان سبقتها الفنانة فيروز مما أثار الجدل .

وتابعت أثناء التكريم: لما بتكون بعز عطائك ما بتتخيل ان ممكن يجي شي ويكسرك أنا انكسرت وقعدت بفرشتي أربع سنين ووصلت لوقت أني ما هقدر أعمل أحلى شي بحياتي وهو المسرح، وتخليت أني مش هقدر أغني ولا أرقص ولكن على قد ما كانت إرادتي قوية وحبي لعائلتي وأهلي كبير وقد ما كان فني وموهبتي أقوى من وجعي وقفت وركضت حتى حقق حلمي.