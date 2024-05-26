اليوم .. ختام ملتقى المصريين بالخارج لمكافحة الهجرة غير الشرعية

يشارك اليوم الأحد ، وزيرا الشباب والهجرة ، في ختام فعاليات الملتقي الاول لاتحاد شباب المصريين بالخارج ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، الذي يقام تحت عنوان " الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي ".

ويستعرض الدكتور محمود حسين ، رئيس الاتحاد ، خلال فعاليات الملتقي ، أبرز التوصيات التي أفرزتها ورش العمل ، التي عقدها الاتحاد لمئات الشباب من مختلف المحافظات ، علي مدار 3 أيام في بيت شباب الاسماعيلية .

وأكد الدكتور محمود حسين ، أن هناك عدد من التوصيات الهامة والجادة التي سيتم الإعلان عنها ، خلال فعاليات اليوم الأخير للملتقي ، والتي يسعي الاتحاد لتنفيذها بالتعاون مع الوزارات و الجهات المعنية بالحكومة ، لاسيما أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أخطر الظواهر التي تهدد حياة البشر.

وأوضح الدكتور محمود حسين ، أن الاتحاد حرص علي تنظيم الملتقي الاول لمواجهة الهجرة غير الشرعية ليتماشي مع خطة الدولة لمواجهة تلك الظاهرة وتماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتزام مصر بمكافحة هذه الظاهرة حيث يسعي الاتحاد لدعم جهود القيادة السياسية التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة من السواحل المصرية منذ ، عام 2016فضلا .

من جانبه قال علاء خليل ، عضو مجلس إدارة الملتقي ، إن الملتقي تضمن عقد دورات تدريبية عن احتياجات دول الخليج العربي وتم التأكيد علي أهمية تدريب العمالة المصرية في المجالات المطلوبة بتلك الدول فضلا عن عقد دورات تدريبية مجانية على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة .

وأكد محمد شحاتة المنسق العام للملتقي ، إن ملتقي شباب المصريين بالخارج لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يأتي تعزيزا للدور القوي الذي تقوم به القيادة السياسة لمواجهة تلك الظاهرة ، حيث يسعي الاتحاد لإطلاق حملة توعية للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم المعلومات حول البدائل الممكنة وتسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية، و تتضمن حملة اعلامية و ندوات توعية بالجامعات والمدارس