محافظ الجيزة يكلف عفاف عبد الحارس مديراً لمديرية الاسكان

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف المهندسة عفاف عبد الحارس محمود محمد من العاملين بوظيفة مدير عام الشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة للقيام بأعمال مدير مديرية الاسكان والمرافق بالجيزة .



كما شمل قرار محافظ الجيزة تكليف المهندسة رضوي حامد السيد يوسف من العاملين بالمستوي الوظيفي الأول ( أ ) بالمجموعة النوعية للوظائف الهندسية بمديرية الإسكان والمرافق بالجيزة للقيام بأعمال وكيل مديرية الإسكان .



وجاء قرار محافظ الجيزة في إطار الضخ الدوري للدماء الجديدة في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية و تصعيد للكوادر التي أثبتت كفاءتها والقادرة على متابعه الخطط التنموية التي تنفذها المحافظة وتحقيق أعلي معايير الجودة والكفاءة في العمل بما يعود بالنفع علي المواطنين .



وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الاسكان بالمتابعة الدورية والميدانية للمشروعات المدرجة والجاري تنفيذها والتأكد من إلتزام الشركات بالمواصفات المحددة للمشروعات .