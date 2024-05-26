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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 9000 وصلات خلسة للمياه والصرف الصحي خلال النصف الأول من 2024 بالمنوفية

وصلات مياه مخالفة
وصلات مياه مخالفة

قال المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الشركة تبذل جهداً كبيراً لتقليل الفاقد، ومواجهة الوصلات الخلسة، وذلك من خلال، شراء عدادات جديدة واستبدال العدادات العاطلة، وتركيب عدادات مسبوقة الدفع، والسماح بالعداد الكودى، والتوسع فى لجان الخلسة وزيادة عددها، والإحلال والتجديد فى حدود الإمكانيات المالية المتاحة، والتوسع فى برامج الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد DMA، بجانب إنتاج المواد الإعلانية لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه.

وأضاف أن القطاع التجاري تمكن من خلال إدارة التفتيش والمتابعة والخلسة من ضبط 9100 وصلات المياه والصرف الصحي غير القانونية «الخلسة» والتي يلجأ إليها البعض لعدم اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية.

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وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتركيب عدادات كودية مؤقته لـ 5264 وصلة مياه وعمل محاضر لـ 1553 والتصالح على 1759 وصلة صرف صحي وعمل محاضر لـ 523.

وأكد حرص الشركه الدائم على الحفاظ على مستحقاتها ومنع التعديات على مرفق المياه بما يحقق أهداف الدولة في الاستفادة من كل قطرة مياه، وأن تلك المخالفات تُحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وتؤثر سلبا على احتساب كمية المياه المستخدمة وحساب الفاقد والمياه المهدرة غير المحاسب عليها.
 

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