تعليم المنوفية: متابعة لحظية لثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية

تتابع مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية اليوم الأحد من داخل غرفة عمليات الرئيسية بالمديرية , والغرفة على تواصل دائم بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية .

وترأس محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وتابع سير الامتحانات للدبلومات الفنية الدور الأول 2023 / 2024.

و أكد الفولي، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى مدار اليوم ،مع جميع غرف عمليات الإدارات ، والمحافظة والوزارة ، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها (125) لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

وأوضح، أنه تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشدداً على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.

ولم يصل حتي الآن للغرفة أي شكوي من شأنها تعكير صفو الامتحانات .