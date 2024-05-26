مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة لبحث استئناف المفاوضات مع حماس

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، سوف يجتمع مساء اليوم لبحث استئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد أن التقى فريق التفاوض الإسرائيلي في باريس مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثان بشأن تجديد الاتصالات بين إسرائيل وحماس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع على التفاصيل القول إن برنياع قدم إلى بيرنز والشيخ محمد عبد الرحمن اقتراحاً جديداً صاغه فريق التفاوض الإسرائيلي، في حين قدم بيرنز الحلول الممكنة للقضايا التي كانت محل خلاف خلال الجولة السابقة من المفاوضات.

وأضافت أنه في نهاية الاجتماع، تقرر أن يتم فتح المفاوضات خلال الأيام المقبلة على أساس مقترحات جديدة، وذلك بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة الولايات المتحدة.

وأكدت الهيئة أن "جميع كبار المسؤولين الأمنيين من رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي)، وكذلك وزير الدفاع يوآف جالانت والوزيران بيني جانتس وجادي آيزنكوت، يؤيدون المضي قدماً بالصفقة، ويقولون إنها ضرورية في هذا الوقت".