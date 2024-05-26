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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادر: عصام صاصا أحيل للجنايات هاربا وسيحاكم غيابيا

صدى البلد

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في قضية دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا شاب أعلى الطريق الدائري عن أن النيابة أحالت صاصا هاربا الى محكمة الجنايات عقب إصدار أمر بضبطه وإحضاره وستتم محاكمته غيابيا. 

وقررت نيابة العمرانية، إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي مواد مخدرة. 

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

وثبت في تقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وايضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

 

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ويواجه مطرب المهرجانات عصام صاصا تهمة جديدة بعدما أثبتت التحاليل إيجابية عينة تعاطيه للمواد المخدرة خلال القيادة بواقعة حادث تصادم شخص على الطريق الدائري، مما أدى إلى وفاته بالإضافة إلى تهمة القتل الخطأ التي وجهتها له النيابة بعد دهسه شاب أعلى الطريق الدائري.

وأصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار عصام صاصا، عقب ورود تقرير الطب الشرعي بإيجابية تعاطيه مواد مُخدرة تمهيدا لفتح ملف التحقيق مرة أخرى في القضية بعد ظهور أدلة جديدة تثبت إدانته.

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