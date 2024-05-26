وزير الكهرباء يبحث مع سفير بلجيكا التعاون في مجال الهيدروچين الأخضر

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم مع فرنسوا كونيه Franҫois Cornet d’Elzius سفير بلجيكا بالقاهرة سبل دعم و تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية وبلجيكا .

وأشاد شاكر بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبلجيكا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء،.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين قطاع الكهرباء والشركات البلجيكية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة الهيدروجين الأخضر

وأشار الوزير إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال ،والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2035.

ورحب الوزير بالإستفادة من الخبرات البلجيكية فى مجال الهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المتصلة بالمهمات اللازمة لانتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة من المصادر المتجددة

وأشاد شاكر بالشركات البلجيكية باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه على مستوى العالم ، ونظراً لموقع جمهورية مصر العربية المتميز والثراء الواضح الذى تتمتع به فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبنية التحتية والأراضى المتاحة المؤهلة لهذا المجال ، والعلاقات المتميزة بين البلدين .

وأكد فرنسوا كونيه Franҫois Cornet d’ Elzius سفير بلجيكا بالقاهرة على رغبة الحكومة البلجيكية فى دعم وتعزيز التعاون مع مصر لتحقيق أهدافها واستخدام الهيدروجين وأشاد السفير بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات

وأعرب عن رغبة بلاده في زيادة حجم الاستثمار على ارض مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات البلجيكية مؤكداً على إهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا.

​