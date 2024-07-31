قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل موازنة النواب: تجاوز مصر أصعب فترة اقتصادية بتاريخها بفضل «رأس الحكمة»

النائب ياسر عمر ،
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تجاوز مصر أصعب فترة اقتصادية في تاريخها مع بداية العام المالي الحالي 2024/2025، أمر فى محله.

وأضاف عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تجاوز مصر أصعب فترة اقتصادية في تاريخها مع بداية العام المالي الحالي 2024/2025 جاء بفضل صفقة رأس الحكمة التى غيرت كثيرا من الفترة الاقتصادية الحرجة التي مرت بها مصر.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ديون مصر الخارجية انخفضت، كما أن مصر وضعت فى خطتها النزول التدريجي بنسبة الدين فى نهاية عام 2026.

وتابع: “إننا فى حاجة إلى بعض الأمور لتجاوز الفترة الاقتصادية الصعبة، وهي أن نستمر فى الإصلاح الهيكلي والنزول بمعدلات التضخم، والذى يعتبر بمثابة العدو الرئيسي للاقتصاد”.

وفي تصريحاته الأخيرة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تجاوزت أصعب فترة اقتصادية في تاريخها مع بداية العام المالي الحالي 2024/2025، حيث يتم تحقيق التعافي الكامل للاقتصاد. 

وأكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على مسار الانخفاض في معدل التضخم، زيادة الاحتياطي النقدي، وتقليل حجم الدين العام، إلى جانب زيادة دور القطاع الخاص ونسبته في حجم الاستثمارات، مما يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى للبلاد.

وأشار مدبولي إلى أن الأهداف المستقبلية تتضمن تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف استعادة المعدلات المتميزة التي كانت تحققها مصر قبل الأزمات الاقتصادية الأخيرة، والتي شملت تداعيات جائحة كورونا والأزمات التالية.

وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة، أكد مدبولي على أنه يتضمن مختلف الآراء والملاحظات، وتم إعداده بناءً على استجابة شاملة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع توفير آليات متابعة دورية لتنفيذ البرنامج وتصويب أي انحرافات عن الخطط المحددة.

وختم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر، رغم التحديات الحالية، تظل واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، مشيرًا إلى تقديرات المؤسسات الدولية التي تشير إلى أن مصر ستبقى ضمن أكبر الاقتصاديات العالمية في السنوات القادمة، نظرًا لحجمها وتنوع اقتصادها والإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها والتي ساهمت في استقرارها على المدى البعيد.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء العام المالي الحالي 2024 2025 صفقة رأس الحكمة ديون مصر الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزهر يعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس .. «اعرف نتيجتك في ثواني»

أوائل الثانوية العامة 2024 .. تفاصيل عاجلة بشأنهم الآن

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتمادها

رابط مباشر الآن| نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم عبر بوابة الأزهر

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس والرابط الإلكتروني وأخبار الأوائل.. تفاصيل

بشرى سارة لـ أوائل الثانوية العامة والمتفوقين بتنسيق الجامعات 2024

أحمد صلاح حسني يعرض 600 ألف جنيه مقابل التصالح في واقعة إتلاف سيارة|تفاصيل

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 50.5%

ترشيحاتنا

مصر تعرض ملف استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027 في اجتماعات الأنوكا

نتيجة الثانوية العامة 2024| التعليم: احذروا الأخبار الكاذبة وانتظروا بياناتنا الرسمية

المتحدث باسم حكومة الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى لهذ السبب

الطعون على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول.. 9 أمور مهمة اعرفها

وزير الأوقاف يعلن دعمه لجهود المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة

ضابط مرور يصادر سيارة مواطن بالجيزة.. تعرف على الحقيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور رومانسية جمعت جميلة عوض وزوجها

كاجوال جريء.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار | شاهد

باروكة وفستان قصير.. صبا مبارك تثير الجدل في ظهورها الأخير

الوداع يا قائد الأمة ضهري اتكسر.. ردود فعل أبناء إسماعيل هنية على اغتياله

فيديو

الحكومة أعلنتها .. موعد انخفاض أسعار السلع رسميا

رامي صبري يتخطي 100 ألف مشاهدة بـ «كنا معديين»

لقيت اللي بدور عليه.. تعليق لـ أسما شريف منير بعد ظهورها بالمايوه|فيديوجراف

أولمبياد باريس.. صبحي يشهد المران الختامي لمنتخب اليد استعدادا لمواجهة فرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: إعادة إعمار ليبيا بين التحديات والفرص

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الأمريكية.. الأبعاد والسيناريوهات

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-