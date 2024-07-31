وكيل موازنة النواب: تجاوز مصر أصعب فترة اقتصادية بتاريخها بفضل «رأس الحكمة»

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تجاوز مصر أصعب فترة اقتصادية في تاريخها مع بداية العام المالي الحالي 2024/2025، أمر فى محله.

وأضاف عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تجاوز مصر أصعب فترة اقتصادية في تاريخها مع بداية العام المالي الحالي 2024/2025 جاء بفضل صفقة رأس الحكمة التى غيرت كثيرا من الفترة الاقتصادية الحرجة التي مرت بها مصر.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ديون مصر الخارجية انخفضت، كما أن مصر وضعت فى خطتها النزول التدريجي بنسبة الدين فى نهاية عام 2026.

وتابع: “إننا فى حاجة إلى بعض الأمور لتجاوز الفترة الاقتصادية الصعبة، وهي أن نستمر فى الإصلاح الهيكلي والنزول بمعدلات التضخم، والذى يعتبر بمثابة العدو الرئيسي للاقتصاد”.

وفي تصريحاته الأخيرة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تجاوزت أصعب فترة اقتصادية في تاريخها مع بداية العام المالي الحالي 2024/2025، حيث يتم تحقيق التعافي الكامل للاقتصاد.

وأكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على مسار الانخفاض في معدل التضخم، زيادة الاحتياطي النقدي، وتقليل حجم الدين العام، إلى جانب زيادة دور القطاع الخاص ونسبته في حجم الاستثمارات، مما يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى للبلاد.

وأشار مدبولي إلى أن الأهداف المستقبلية تتضمن تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف استعادة المعدلات المتميزة التي كانت تحققها مصر قبل الأزمات الاقتصادية الأخيرة، والتي شملت تداعيات جائحة كورونا والأزمات التالية.

وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة، أكد مدبولي على أنه يتضمن مختلف الآراء والملاحظات، وتم إعداده بناءً على استجابة شاملة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع توفير آليات متابعة دورية لتنفيذ البرنامج وتصويب أي انحرافات عن الخطط المحددة.

وختم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر، رغم التحديات الحالية، تظل واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، مشيرًا إلى تقديرات المؤسسات الدولية التي تشير إلى أن مصر ستبقى ضمن أكبر الاقتصاديات العالمية في السنوات القادمة، نظرًا لحجمها وتنوع اقتصادها والإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها والتي ساهمت في استقرارها على المدى البعيد.