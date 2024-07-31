تجديد حبس عصابة سرقة مواسير التكييفات في عابدين.. تفاصيل

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواسير النحاس الخاصة بوحدات التكييف الخارجية بمنطقة عابدين.

تفاصيل القضية..



واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي بدائرة قسم شرطة عابدين مكون من (3 أشخاص) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواسير النحاس الخاصة بوحدات التكييف الخارجية وبحوزتهم (3 مواسير نحاس خاصة بوحدات التكييف الخارجية - الأدوات المستخدمة).