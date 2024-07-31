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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محاولة اغتيال البرهان.. لحظة استهداف مسيرة لحفل الكلية الحربية بالسودان.. فيديو

حفل تخريج دفعة من
حفل تخريج دفعة من الكلية الحربية بالسودان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة استهداف طائرة مسيرة لحفل تخريج دفعات من الكلية الحربية بمعسكر  جبيت بولاية البحر الأحمر، والذي شهده قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم، الأربعاء.

https://x.com/NabeilShakoor/status/1818558450579669225

وقبل قليل، أعلن الجيش السوداني، مقـ.ـتل 5 ضباط في استهداف مسيرة؛ وجاء في نص البيان أنه: "صدت مضاداتنا الأرضية اليوم لمسيرتين معاديتين استهدفتا موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية عقب ختامه بجبيت".

وأضاف البيان: "تسبب الحادث في استشهاد خمسة شهداء ووقوع إصابات طفيفة جار حصرها".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام السودانية بنجاة  البرهان من الاستهداف بمسيرة في حضوره حفل تخريج بمعهد المشاة جبيت، وأكدت أنه لم يصب بأي أذى.

البحر الأحمر عبدالفتاح البرهان الجيش السوداني الكلية الحربية

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