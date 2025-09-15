عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات

أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الاثنين، عن عودة عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها ، في شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية،بعد مفاوضات جماعية ناجحة نظمتها "الوزارة" مع الإدارة والعمال "1000 عامل"،لتنفيذ المطالب العمالية المشروعة ، وكذلك تطبيق القانون بشأن واقعة فقدان العاملة دعاء أحمد عفيفي،طفلتها الرضيعة ابنة الثلاثة أشهر التي توفيت على ذراعها.

وبحسب بيان إعلامي عن "الوزارة" اليوم، أسفرت المفاوضات عن صدور تقرير تضمن 21 مُكتسبًا، بشأن مطالب العاملين، جاء في مقدمة التقرير، أنه في ضوء الأحداث التي شهدتها الشركة، خلال الأيام القلية الماضية، وتعرض العاملة دعاء أحمد عطيفي لوفاة طفلتها عقب مغادرتها الشركة، وفور وصولها مكتب صحة العجمي، وبناءً على المطالب العمالية التي عرضتها "اللجنة" المُشكلة بتكليف من وزير العمل، وبحضور مدير مديرية العمل بالاسكندرية، وعقب الإجتماعات بين العمال والإدارة، تقرر التوجيه بسرعة الانتهاء من التحقيق في ملابسات وفاة الطفلة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب انتهاء التحقيقات الإدارية،كما تضمنت القرارات مزايا مالية وإجتماعية للعمال تخص غلاء المعيشة ، والأجور، والعلاوة السنوية، ومنح استثنائية، وتشغيل النساء ، ومبادئ السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية ، وغيرها ، وذلك بتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم .

وكان الوزير جبران قد كلف مدير مديرية عمل الإسكندرية بمتابعة الأحداث التي شهدتها الشركة لحظة بلحظة ،وتشكيل لجنة مركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مطالب العمال ، وحقوق العاملة التي فقدت ابنتها الرضيعة.