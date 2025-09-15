قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط للإسرائيليين: ما تقوم به حكومتكم من قتل وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة لن ينسى
رئيس وزراء العراق: أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات

أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الاثنين، عن عودة عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها ، في شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية،بعد مفاوضات جماعية ناجحة نظمتها "الوزارة" مع الإدارة والعمال "1000 عامل"،لتنفيذ المطالب العمالية المشروعة ، وكذلك تطبيق القانون بشأن واقعة فقدان العاملة دعاء أحمد عفيفي،طفلتها الرضيعة ابنة الثلاثة أشهر التي توفيت على ذراعها.

وبحسب بيان إعلامي عن "الوزارة" اليوم، أسفرت المفاوضات عن صدور تقرير تضمن 21 مُكتسبًا، بشأن مطالب العاملين، جاء في مقدمة التقرير، أنه في ضوء الأحداث التي شهدتها الشركة، خلال الأيام القلية الماضية، وتعرض العاملة دعاء أحمد عطيفي لوفاة طفلتها عقب مغادرتها الشركة، وفور وصولها مكتب صحة العجمي، وبناءً على المطالب العمالية التي عرضتها "اللجنة" المُشكلة بتكليف من  وزير العمل، وبحضور مدير مديرية العمل بالاسكندرية، وعقب الإجتماعات بين العمال والإدارة، تقرر التوجيه بسرعة الانتهاء من التحقيق في ملابسات وفاة الطفلة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب انتهاء التحقيقات الإدارية،كما تضمنت القرارات مزايا مالية وإجتماعية للعمال تخص غلاء المعيشة ، والأجور، والعلاوة السنوية، ومنح استثنائية، وتشغيل النساء ، ومبادئ السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية ، وغيرها ، وذلك بتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم .

وكان الوزير جبران قد كلف مدير مديرية عمل الإسكندرية بمتابعة الأحداث التي شهدتها الشركة لحظة بلحظة ،وتشكيل لجنة مركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مطالب العمال ، وحقوق العاملة التي فقدت ابنتها الرضيعة.

وزارة العمل وفاة رضيع عاملة النسيج محمد جبران

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

هيثم شعبان

هيثم شعبان: كل مباريات الدوري بالنسبة لنا كئوس.. وهبوط مستوى الأهلي أمر طبيعي

قمة زعماء الأديان

أمين البحوث الإسلاميَّة: الأزهر بقيادة الإمام الأكبر يرسِّخ الدبلوماسيَّة الدِّينيَّة ويقود شراكات السلام العالمي

الإفتاء تحذر من التهاون فى الكذب على الأبناء أو لإضحاك الناس

الإفتاء تحذر من التهاون فى الكذب على الأبناء أو لإضحاك الناس

أوقاف شمال سيناء تنظّم حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد النصر في العريش

أوقاف شمال سيناء تنظّم حفلا لتكريم حفظة القرآن بمسجد النصر في العريش

طاجن السمك على الطريقة المغربية.. وصفة غنية بالنكهات البحرية والتوابل

لعمل طاجن السمك المغربي

أفخم سيارة ميني فان في أمريكا.. مرسيدس VLE

مرسيدس ميني فان

سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

كيا تيلورايد

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

