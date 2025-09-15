قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: المنيا أول محافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية
مدير مجمع الشفاء بغزة: الأوضاع في القطاع تجاوزت مرحلة الكارثة
عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر عقب وصوله الدوحة للمشاركة في أعمال "القمة العربية الإسلامية"
أوقاف شمال سيناء تنظّم حفلا لتكريم حفظة القرآن بمسجد النصر في العريش

أوقاف شمال سيناء تنظّم حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد النصر في العريش
شيماء جمال

نظّمت مديرية أوقاف شمال سيناء حفلا لتكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد النصر في العريش، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمود مرزوق، مدير المديرية، وبحضور الشيخ محمد عزام، إمام وخطيب المسجد.

تضمنت فعاليات الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم من الأطفال المكرمين، وعرض مستوى حفظهم وإتقانهم للقرآن الكريم، إلى جانب فقرات توعوية ركّزت على مكارم الأخلاق والسلوك القويم.

ويأتي الحفل في إطار اهتمام وزارة الأوقاف برعاية حفظة القرآن الكريم وتشجيع النشء على التميز العلمي والدراسي، وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.

مديرية أوقاف شمال سيناء القرآن الكريم أسامة الأزهري وزير الأوقاف

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

حماقي يتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة .. صور

تأكيدا لعدم الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يحتفل بعيد ميلادها

الأوبرا تحيى ذكرى رحيل فايزة أحمد بالجمهورية

سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

