أوقاف شمال سيناء تنظّم حفلا لتكريم حفظة القرآن بمسجد النصر في العريش

نظّمت مديرية أوقاف شمال سيناء حفلا لتكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد النصر في العريش، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمود مرزوق، مدير المديرية، وبحضور الشيخ محمد عزام، إمام وخطيب المسجد.

تضمنت فعاليات الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم من الأطفال المكرمين، وعرض مستوى حفظهم وإتقانهم للقرآن الكريم، إلى جانب فقرات توعوية ركّزت على مكارم الأخلاق والسلوك القويم.

ويأتي الحفل في إطار اهتمام وزارة الأوقاف برعاية حفظة القرآن الكريم وتشجيع النشء على التميز العلمي والدراسي، وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.