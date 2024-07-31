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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد اغتيال هنية.. رئيس وزراء قطر يشكك في جدوى المفاوضات بين إسرائيل وحماس

رئيس وزراء قطر
رئيس وزراء قطر

شكك رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في جدية إسرائيل بشأن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن بعد اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم، إن: "الاغتيالات السياسية واستمرار استهداف المدنيين في غزة بينما تستمر المحادثات تقودنا إلى السؤال، كيف يمكن أن تنجح الوساطة عندما يغتال أحد الأطراف المفاوض أفرادا منالجانب الآخر؟"

وأضاف: "يحتاج السلام إلى شركاء جادين وموقف عالمي ضد تجاهل الحياة البشرية".

وتتوسط مصر وقطر والولايات المتحدة، في المحادثات بين إسرائيل وحماس طوال الحرب في غزة.


اغتيال اسماعيل هنية

أعلنت حركة حمـ ـاس، صباح اليوم الأربعاء، اغتيـ ـال  رئيس المكتب السياسي لها، اسماعيل هنية، في مقر إقامته في طهران.

وقالت حمـ ـاس في بيان صادر اليوم الأربعاء "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حمـ ـاس إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني  الجديد".

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استشهاد إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف مقر إقامته في العاصمة طهران.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم نفذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مضيفًا أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

وقدّم الحرس الثوري الإيراني تعازيه لشعب فلسطين والعالم الإسلامي ومقاتلي جبهة المقاومة في وفاة إسماعيل هنية.

كشفت تقارير اعلامية مختلفة عن تفاصيل جديدة بشأن اغتيـ ـال رئيس المكتب السياسي لها إسماعيل هنية في مقر إقامته في طهران.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هنية قتل بصاروخ أطلق من خارج الأجواء الإيرانية.

ونقل موقع الميادين اللبناني المؤيد لحزب الله عن مصدر إيراني قوله إن الصاروخ المستخدم لقتل قائد حماس إسماعيل هنية في ضربة على مقر إقامته في طهران أطلق من بلد آخر.

وأكد المصدر أن الصاروخ لم يتم إطلاقه من داخل إيران.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن اغتيال هنية وقع حوالي الساعة 2 صباحاً بتوقيت إيران وكان يقيم في مقر خاص للمحاربين القدامى وتم عبر صاروخ أُطلق من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران

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