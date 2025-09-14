متهم بجرائم حرب.. طائرة نتنياهو ستسلك مسارا أطول إلى نيويورك

أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن طائرة نتنياهو ستسلك مسارا أطول إلى نيويورك خشية منع دول أوروبية استخدام مجالها الجوي.

و أوضحت القناة أن هناك دول أوروبية قد تمنع طائرة نتنياهو من عبور أجوائها لأنه متهم بجرائم حرب.





و في سياق آخر، عقد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد، اجتماعا حكوميا خاصا في قاعدة اليمام الأمنية،بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسها، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال : "اليمام هو عمود أمننا القومي، وسنمنح هذه الوحدة كل الدعم والوسائل لتبقى رأس حربة دولة إسرائيل في مكافحة الإرهاب".





وأضاف نتنياهو: "في الواقع، نحن نحتفل اليوم باجتماع حكومي في قلب التاريخ العملياتي لدولة إسرائيل، ولا توجد وحدة أفضل من اليمام في العالم في مكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن".





وكلمة "يمام" بالعبرية هي اختصار للأحرف الثلاثة الأولى للكلمات "وحدة مركزية خاصة".