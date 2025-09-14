قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب أم العقارات؟.. ساويرس يكشف الحصان الرابح في الاستثمار
الأحمر يواصل نزيف النقاط .. الأهلي يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام إنبي بالدوري
أبو العينين: حماس وأحداث أكتوبر 2023 ليست بداية الخلاف بين العرب والاحتلال
أحمد موسى: أبو العينين شدد على أن الأمر في غزة والضفة يحتاج لوقفة من المسئولين لكل دولة
السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسوان الجامعي بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
أخبار العالم

متهم بجرائم حرب.. طائرة نتنياهو ستسلك مسارا أطول إلى نيويورك

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن طائرة نتنياهو ستسلك مسارا أطول إلى نيويورك خشية منع دول أوروبية استخدام مجالها الجوي. 

و أوضحت القناة أن هناك دول أوروبية قد تمنع طائرة نتنياهو من عبور أجوائها لأنه متهم بجرائم حرب. 


 

و في سياق آخر، عقد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد، اجتماعا حكوميا خاصا في قاعدة اليمام الأمنية،بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسها،  بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال : "اليمام هو عمود أمننا القومي، وسنمنح هذه الوحدة كل الدعم والوسائل لتبقى رأس حربة دولة إسرائيل في مكافحة الإرهاب".


 

وأضاف نتنياهو: "في الواقع، نحن نحتفل اليوم باجتماع حكومي في قلب التاريخ العملياتي لدولة إسرائيل، ولا توجد وحدة أفضل من اليمام في العالم في مكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن".


 

وكلمة "يمام" بالعبرية هي اختصار للأحرف الثلاثة الأولى للكلمات "وحدة مركزية خاصة".

طائرة نتنياهو نيويورك دول أوروبية جرائم حرب قاعدة اليمام

