الحوثيون يعلنون استهداف مطار رامون وهدف عسكري في النقب بطائرات مسيّرة

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ عملية نوعية ب 4 طائرات مسيرة استهدف مطار رامون في مدينة إيلات الإسرائيلية ومنشأة عسكرية في منطقة النقب.

وذكرت الجماعة في بيان أن "سلاح الجو المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية نفذ عملية نوعية بأربع طائرات، ثلاث منها استهدفت مطار رامون في أم الرشراش، بينما أصابت الرابعة هدفاً عسكرياً في النقب"، مؤكدة أن العملية "حققت أهدافها بنجاح".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت مساء أمس بسماع صفارات الإنذار في مدينة إيلات ومحيط مطار رامون، تحسباً لهجمات محتملة بطائرات بدون طيار.

وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة عمليات تعلن عنها جماعة "أنصار الله"، التي تقول إنها رد على ما تصفه بـ"العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".