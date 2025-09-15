قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع بيان قمة الدوحة يحذر من التهجير الإسرائيلي ويدين العدوان على قطر
أحمد بلال للاعبي الأهلي: العواقب وخيمة.. لن تستطيعوا الخروج من منازلكم
حمزة نمرة: هذا العمل يحمل رسالة مباشرة عن ضغوط الحياة في زمن السوشيال
عقوبة ترك الصلاة على النبي.. علامة للبخل والشح
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تقدمت في المناطق الحدودية شمال البلاد
الحوثيون يعلنون استهداف مطار رامون وهدف عسكري في النقب بطائرات مسيّرة
هل الإفراط في شرب الماء يضر بالكلى؟ لن تتوقع
تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات
عمرو أديب: الأهلي في برج نحسه.. ويكافح لينجو من الهبوط
صيغ دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي.. ردده في صلاة الفجر
شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي
مراجعة جديدة لصندوق النقد في مصر.. هل طلب زيادة سعر الوقود وبيع الأصول؟
الحوثيون يعلنون استهداف مطار رامون وهدف عسكري في النقب بطائرات مسيّرة

محمود عبد القادر

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ عملية نوعية ب 4 طائرات مسيرة استهدف مطار رامون في مدينة إيلات الإسرائيلية ومنشأة عسكرية في منطقة النقب.

وذكرت الجماعة في بيان أن "سلاح الجو المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية نفذ عملية نوعية بأربع طائرات، ثلاث منها استهدفت مطار رامون في أم الرشراش، بينما أصابت الرابعة هدفاً عسكرياً في النقب"، مؤكدة أن العملية "حققت أهدافها بنجاح".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت مساء أمس بسماع صفارات الإنذار في مدينة إيلات ومحيط مطار رامون، تحسباً لهجمات محتملة بطائرات بدون طيار.

وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة عمليات تعلن عنها جماعة "أنصار الله"، التي تقول إنها رد على ما تصفه بـ"العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

