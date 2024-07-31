مدبولي: مصر تجاوزت أصعب فترة اقتصادية في تاريخها مع العام المالي 2024/2025.. ونواب: صفقة رأس الحكمة كانت كلمة السر.. وعلينا الاستمرار فى الإصلاح الهيكلى والنزول بمعدلات التضخم

مدبولي: الأهداف المستقبلية تتضمن تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة

رئيس موازنة النواب: توافر النقد الأجنبي وتحرير سعر الصرف ساهم فى تجاوز الأزمة الاقتصادية

وكيل موازنة النواب: تجاوز مصر أصعب فترة اقتصادية في تاريخها بفضل صفقة رأس الحكمة



أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تجاوز مصر أصعب فترة اقتصادية في تاريخها مع بداية العام المالي الحالي 2024/2025، وأكدوا أن صفقة رأس الحكومة كان لها دور كبير فى تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية، والتى كان لها تأثير على زيادة النقد الأجنبى.

فى البداية، قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر بذلت جهودًا كبيرة لتجاوز أصعب فترة اقتصادية في تاريخها مع بداية العام المالي الحالي 2024/2025، مع ندرة النقد الأجنبي بسبب تداعيات الأزمات العالمية، والذى كبل الاقتصاد سواء من ناحية قلة الواردات وعدم إتاحة السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع.

وأضاف الفقى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن صفقة رأس الحكمة التي تم الإعلان عنها في شهر فبراير الماضى كانت بمثابة قبلة الحياة لتجاوز أصعب فترة اقتصادية في تاريخها مع بداية العام المالي الحالي 2024/2025، حيث تلا ذلك تحرير سعر الصرف مع برنامج صندوق النقد الدولي، وتم منح القطاع الخاص دورا فى النشاط الاقتصادي وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه بعد ذلك أصبح لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي، فى ظل جهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي.

وأوضح أنه مع توافر النقد الأجنبي وقيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، تم الإفراج عن الواردات فى الجمارك، وبدأت المصانع تعمل، كما انخفض الدين الخارجي مع 168 مليار دولار إلى 154 مليار دولار، كما أن التضخم وصل فى شهر يناير إلى 36%، إلا أنه انخفض إلى 27.5% فى شهر يوليو الحالي.

وتابع: “كان احتياطي البنك المركزي يبلغ 35.25 مليار دولار فى يناير الماضي، ووصل بعد 6 أشهر إلى 46.4 مليار دولاء فى شهر يوليو الحالي، الأمر الذى يعكس مدى استقرار سعر الصرف فى السوق”، مشيرا إلى أننا لدينا من احتياطي البنك المركزي مايكفى لـ7 أشهر ونصف.

من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تجاوز مصر أصعب فترة اقتصادية في تاريخها مع بداية العام المالي الحالي 2024/2025، أمر فى محله.

وأضاف عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تجاوز مصر أصعب فترة اقتصادية في تاريخها مع بداية العام المالي الحالي 2024/2025 جاء بفضل صفقة رأس الحكمة التى غيرت كثيرا من الفترة الاقتصادية الحرجة التى مرت بها مصر.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ديون مصر الخارجية انخفضت، كما أن مصر وضعت فى خطتها النزول التدريجى بنسبة الدين فى نهاية عام 2026.

وأوضح: “إننا فى حاجة إلى بعض الأمور لتجاوز الفترة الاقتصادية الصعبة، ومنها أن نستمر فى الإصلاح الهيكلى والنزول بمعدلات التضخم ، والذى يعتبر بمثابة العدو الرئيسى للاقتصاد”.

وفي تصريحاته الأخيرة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تجاوزت أصعب فترة اقتصادية في تاريخها مع بداية العام المالي الحالي 2024/2025، حيث يتم تحقيق التعافي الكامل للاقتصاد.

وأكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على مسار الانخفاض في معدل التضخم، زيادة الاحتياطي النقدي، وتقليل حجم الدين العام، إلى جانب زيادة دور القطاع الخاص ونسبته في حجم الاستثمارات، مما يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى للبلاد.

وأشار إلى أن الأهداف المستقبلية تتضمن تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف استعادة المعدلات المتميزة التي كانت تحققها مصر قبل الأزمات الاقتصادية الأخيرة، والتي شملت تداعيات جائحة كورونا والأزمات التالية.

وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة، أكد مدبولي أنه يتضمن مختلف الآراء والملاحظات، وتم إعداده بناءً على استجابة شاملة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع توفير آليات متابعة دورية لتنفيذ البرنامج وتصويب أي انحرافات عن الخطط المحددة.

وختم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر، رغم التحديات الحالية، تظل واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة، مشيرًا إلى تقديرات المؤسسات الدولية التي تشير إلى أن مصر ستبقى ضمن أكبر الاقتصاديات العالمية في السنوات القادمة، نظرًا لحجمها وتنوع اقتصادها والإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها والتي ساهمت في استقرارها على المدى البعيد.