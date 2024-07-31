جامعة بني سويف تحصد المركز الثالث في مجال محو الأمية وتعليم الكبار

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بمحو أمية 54 ألفا و973 مواطن بالمحافظة، وذلك طبقًا لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال العام المالي 2023/2024.

وأوضح الدكتور منصور حسن ،أن الجامعة تواصل إنجازاتها وقفزاتها المتميزة في مجال محو الأمية، وذلك في ضوء مسئوليتها نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية ، وذلك من خلال بذل المزيد من الجهود في هذه القضية، وإعطائها أولوية قصوى من أجل تنمية المجتمع المصري والارتقاء بحياة المواطن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة ورؤية مصر 2030 ، مشيدا بالتعاون الفعال والشراكة مع الهيئة العامة لمحو الأمية .