ياسمين صبري تُنافس على الأعلى مشاهدة بـ"رحيل"

تمكن مسلسل “رحيل” من بطولة الفنانة ياسمين صبري من التواجد ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة watch it.



واحتل مسلسل “ رحيل ” من بطولة ياسمين صبري المركز الثاني من أصل 10 مراكز هم للمسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it حاليًا .

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات، والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل عادت ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها "فرصة ثانية" في رمضان 2020، وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي

أعمال ياسمين صبري

وكانت الفنانة ياسمين صبري أعربت عن سعادتها بمشاركتها فى فيلم “أبو نسب” الذى يعرض حاليًا فى دور العرض السينمائية، مع الفنان محمد عادل إمام.

وقالت ياسمين صبري لـ"صدى البلد"، إنها تستمتع بالعمل مع محمد عادل إمام دائمًا بسبب وجود “كيميا” بينهما فى الأعمال التى قدماها سويًا.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.