أحمد صلاح حسني يتغيب عن جلسة الحكم في قضية تدمير سيارة موظف

بدأت منذ قليل محكمة جنح القاهرة الجديدة، جلسة الحكم على الفنان أحمد صلاح حسني لتسببه في تدمير سيارة موظف وإصابته، حيث اطلعت المحكمة في الجلسة الماضية على المذكرة المقدمة من دفاع المجني عليه، وتغيب الفنان عن جلسة الحكم.

كما تغيب الضحية المجني عليه، محمد صالح، عن حضور جلسة النطق بالحكم، ووكل المحامي الخاص به لحضور النطق بالحكم.

كانت النيابة العامة أحالت الفنان أحمد صلاح حسني للمحاكمة لاتهامه بتحطيم سيارة موظف بعد اصطدامه بها بمطلع أحد الكباري بنطاق القاهرة الجديدة أثناء سيره في منطقة التجمع، وذلك في غضون شهر يناير 2024.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير 2024 حيث اصطدمت سيارة الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة موظف على أحد كباري دائرة قسم شرطة التجمع الخامس وترتب عليها إصابة قائدها بكدمات في الظهر والرأس.

وقال المتهم أحمد صلاح حسني فى تحقيقات النيابة العامة إن الواقعة بدأت عندما كان يسير على كوبري أرابيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ثم فوجئ بسيارة تسير بسرعة جنونية ليصطدم بالسيارة من الخلف.

وقاا ضحية أحمد صلاح حسني، ان السيارة ثمنها يقدر بمليون جنيه كنت قد اشتريتها عبر المبادرة الرئاسية إحلال السيارات بالتقسيط، ومش قادر أصلحها ولا أدفع قسطها، وأن الحادث تسبب في تهشم السيارة تماما.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في شهر يناير الماضي، يفيد بوقوع حادث مروري على كوبري "أرابيلا" بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وتبين اصطدام سيارة الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة موظف من الخلف، وهو ما أسفر عن وقوع تلفيات كبيرة بها، وتحرر محضر بالواقعة.