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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة شركة عالمية للاستثمارات الصناعية والتجارية فى مصر للمحاكمة الجنائية

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة  شركة جي إم سي العالمية للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية فى مصر

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين سرقوا  أسلاك كهرباء  المملوكة لشركة جي إم سي بطريق الإكراه الواقع
على حارسها المجني عليه وذلك بأن وضعوا مخططاً للاستيلاء عليها ووزعوا الأدوار فيما بينهم.

 وأعد المتهمين سلاحا "محدث صوت" وباغتوا المجني عليه مشهرين محدث الصوت في وجهه فخشي من شرورهم أن تزيد وشلوا مقاومته إثر ذلك وتمكنوا بذلك من حمل المسروقات على سيارة – كانوا قد أعدوها لذلك الغرض - ثم دفعوا المجني عليه لكيلا يلحق بهم عدواً أو يستغيث صراخاً وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من الاستيلاء على المنقولات 
كما حاز المتهمين وأحرزا " محدث صوت " بغير ترخيص وأخفي المتهم الأخير أشياء مسروقة - المنقولات موضع الإتهام - والمملوكة لشركة جي إم سي مع علمه بأنها متحصلة من جناية سرقة .

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