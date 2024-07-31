قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يشهد تسليم 122 مشروعا اقتصاديا ضمن مبادرة "بيتك عمران"

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية و الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، احتفالية بيتك عمران (لتسليم مشروعات اقتصادية تنموية لأهالي الغربية) والتي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأورمان ومحافظة الغربية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وذلك بحضور اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية و الوفد المرافق له ونبيل أحمد ذكي مدير مشروعات بجمعية الأورمان، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها ، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الازهرية ، الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية و الدكتورة زينب سامي منسق عام حياة كريمة ،احمد عبد المحسن الاعصر مدير مشروعات جمعية الاورمان بالغربية و أكثر من 122 أسرة ، يأتي ذلك بهدف النهوض بالمستوى الاقتصادي وتوفير مصدر دخل دائم لتلك الأسر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية.

مجلس جامعة طنطا يكرم محمود ذكي.. ويشيد بما حققه من إنجازات

بدء اللقاء بالسلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم أعقبه فيديو توضيحي عن التمكين الاقتصادي ثم قدم نموذجين من المستفيدين من المشروعات التنموية قصتهم للحضور موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بكافة فئات المجتمع .

وفي كلمته اعرب اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، عن سعادته بأن تكون فاعلية اليوم اول لقاء عمل رسمي بين المحافظة والمؤسسة بعد تولي اللواء اشرف الجندي المسؤولية متمنيا ان تكون بداية لفاعليات أكثر لخدمة المواطنين بالغربية، مشيرا الى مشروعات اليوم تعزز القدرة الذاتية لدى الاسر الأولى بالرعاية وتسهم في تحسين حياتهم ، مختتما كلمته بتوجيه الشكر إلى مسؤولي و متطوعي مؤسسة حياة كريمة وجمعية الاورمان .

ومن جانبها أشادت الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدور العظيم الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسهم جمعية الأورمان العريقة ومؤسسة حياة كريمة  لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين لخلق وتوفير فرص عمل للأسر الأولى بالرعاية لتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم .

txt

الجزائر تسحب سفيرها من فرنسا بعد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

وفي كلمته أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على سعادته لتسليمة اليوم 122 مشروع حقيقي، يقدم منفعة فعلية على أرض الواقع للمواطنين من خلال مشروعات تنموية مستدامة توفر مصدر دخل دائم ومستدام للأسر الأولى بالرعاية ليمكنها من الاستجابة لمتطلبات المعيشة.


وشدد على أهمية العمل يدًا واحدةً، بالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات المواطن وتحقيق طموحاته ، قائلا ( أننا جئنا جميعا للعمل على خدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود والعمل على تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة لأبناء هذه المحافظة العريقة).


كما وجه المحافظ الشكر والتقدير لمؤسسة حياة كريمة و جمعية الاورمان أورمان جهود المبذولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجها بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المبادرات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

رئيس جامعة طنطا خلال لقائه بالصحفيين والإعلاميين: أنتم شركاء النجاح..وكل الشكر لدوركم


يذكر أن فاعلية اليوم تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيا مع بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

IMG-20240731-WA0048
IMG-20240731-WA0048
IMG-20240731-WA0045
IMG-20240731-WA0045
IMG-20240731-WA0046
IMG-20240731-WA0046
IMG-20240731-WA0047
IMG-20240731-WA0047
IMG-20240731-WA0042
IMG-20240731-WA0042
IMG-20240731-WA0041
IMG-20240731-WA0041
IMG-20240731-WA0040
IMG-20240731-WA0040
IMG-20240731-WA0039
IMG-20240731-WA0039
IMG-20240731-WA0037
IMG-20240731-WA0037
المشروعات التنموية وزارة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية المستوى الاقتصادي مؤسسة حياة كريمة الإدارة المركزية خدمة المواطنين زارة التضامن الاجتماعي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بد الفتاح السيسي لرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزهر يعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس .. «اعرف نتيجتك في ثواني»

أوائل الثانوية العامة 2024 .. تفاصيل عاجلة بشأنهم الآن

رابط مباشر الآن| نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم عبر بوابة الأزهر

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتمادها

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس والرابط الإلكتروني وأخبار الأوائل.. تفاصيل

بشرى سارة لـ أوائل الثانوية العامة والمتفوقين بتنسيق الجامعات 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024| التعليم: احذروا الأخبار الكاذبة وانتظروا بياناتنا الرسمية

قرار قضائي عاجل بشأن الفنان أحمد صلاح حسنى بتهمة تدمير سيارة موظف

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة طنطا يكرم محمود ذكي.. ويشيد بما حققه من إنجازات

ترشيحاتنا

الخارجية الألمانية تدعو الأطراف المنخرطة في الصراع بالشرق الأوسط لخفض التصعيد

توفير الإمدادات اللازمة.. مدبولي يتابع موقف إنتاج الأسمدة بعد استئناف عمل المصانع

أول تعليق أردني على اغتيال هنية .. ماذا قالت؟

اليابان ترفض دعوة إسرائيل لحضور حفل السلام في مدينة ناجازاكي

بعثة إيران في الأمم المتحدة: سنجعل إسرائيل تندم على اغتـ.يال هنية

الأزهر يدين اغتيال إسماعيل هنية.. ويؤكد: الاغتيالات لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور رومانسية جمعت جميلة عوض وزوجها

كاجوال جريء.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار | شاهد

باروكة وفستان قصير.. صبا مبارك تثير الجدل في ظهورها الأخير

الوداع يا قائد الأمة ضهري اتكسر.. ردود فعل أبناء إسماعيل هنية على اغتياله

فيديو

الحكومة أعلنتها .. موعد انخفاض أسعار السلع رسميا

رامي صبري يتخطي 100 ألف مشاهدة بـ «كنا معديين»

لقيت اللي بدور عليه.. تعليق لـ أسما شريف منير بعد ظهورها بالمايوه|فيديوجراف

أولمبياد باريس.. صبحي يشهد المران الختامي لمنتخب اليد استعدادا لمواجهة فرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: إعادة إعمار ليبيا بين التحديات والفرص

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الأمريكية.. الأبعاد والسيناريوهات

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-