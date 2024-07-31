المؤبد والمشدد 15 عاما لمتهمين بهتـ ـك عرض طفل الجيزة

قضت الدائرة 36 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي وأحمد مختار محمد، وسكرتارية شنودة فوزي، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد وآخر بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامهما بهتك عرض طفل في أكتوبر.

أمر إحالة المتهمين في هتك عرض طفل الجيزة

تضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة أكتوبر الكلية برئاسة المستشار عمرو غراب، المحامي العامي لنيابات أكتوبر، اتهام النيابة لـ أحمد جاب الله ومحمد عادل أنهما بدائرة قسم أول أكتوبر في الجيزة، قاما بهتك عرض المجني عليه “إبراهيم. ش”، الذي لم يجاوز 12 عاما بالقوة، مستغلين صغر سنه.

وجاء في أمر إحالة المتهمين الذي أعدته نيابة أكتوبر في الجيزة، أنهما انتهزا تواجده منفردا داخل الحانوت محل عملهما، متمكنين بتلك الوسيلة من الاختلاء به، فوسوس لهما الشيطان بالنيل منه.

وقالت والدة الطفل المجني عليه في الجيزة، إن نجلها أنبأها بأنه حال تواجده منفردا داخل الحانوت محل عمله رفقة المتهمين، أعدا له مشروبا أفقده اتزانه بعد أن فرغ من احتسائه فسارعا للسيطرة عليه ثم جرداه من ملابسه وقاما بالاعتداء عليه.