محافظ بورسعيد يتفقد مصنع تكرير وتعبئة واستخلاص الزيوت النباتية

واصل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالكيانات الصناعية جنوب بورسعيد ، حيث تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، اليوم ، سير العمل داخل شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي ومنتجات الألبان "ريادة" ، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء محمد بصله مدير المنطقة الصناعية .

محافظ بورسعيد يواصل سلسلة جولاته الميدانية داخل المنطقة الصناعية

كما تفقد المحافظ 7 أقسام داخلية للمصنع ، لتصنيع الأجبان الطبيعية المختلفة و منها الجبنه البيضاء ، وفيتا ، وجوده ، مطلعا على خطوط الإنتاج وحجم الإنتاج ، والتأكد من جوده المنتج ، واعمال التعقيم وما يجرى تداوله منه بالسوق المحلي، كما تم التأكيد على أن المصنع يقوم بالتصدير ل17 دولة حول العالم .

و استعرض محافظ بورسعيد العمل داخل مصنع العصير "سن توب" ، ومراحل التصنيع للعصير ، وخطوط الانتاج ،وطريقة التعبئه والتغليف ،و التأكد من مراعاة كافه إجراءات السلامة والصحة المهنية ، والاعتماد من هيئة سلامة الغذاء .

كما شملت الجولة ، تفقد اللواء محب حبشي ، الشركة البورسعيدية لصناعة و تكرير وتعبئة واستخلاص الزيوت النباتية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد .. واستعرض محافظ بورسعيد مع " رئيس مجلس إدارة المصنع " ، معدلات وسير عملية الإنتاج، كما تفقد محافظ بورسعيد ، عدد من أقسام التشغيل بالمصنع ، وتم تفقد المعامل واختبارات الزيت ، و استمع لشرحٱ موجزا حول مراحل تصنيع الزيت سواء زيت صويا الخام أو المكرر أو منزوع الصموغ ، و زيت الدرة المكرر ، وغيرها من الزيوت التي تسهم في توفير الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية المتنوعة، وإنتاج الزيوت على أعلى مستوى.

والتقى المحافظ ، عدد من العمال داخل المصنع ، وحرص على سؤالهم حول المرتبات والتأمينات الخاصة بالعمال للتأكد من حصول العمال على حقوقهم داخل المصنع ، كما تأكد المحافظ من أن البنية التحتية للمصنع والمعدات اللازمة للتصنيع تتبع اشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الدولية الخاصة بالممارسات التصنيعية الجيدة.

محافظ بورسعيد يواصل سلسلة جولاته الميدانية داخل المنطقة الصناعية 1000397714 1000397702 1000397705 1000397711 1000397717 1000397690 1000397696 1000397693 1000397699 1000397684

و يقام مصنع صناعة و تكرير وتعبئة واستخلاص الزيوت النباتية ، على مساحة 1861 مترا مربعا وعلى ارتفاع 10.5 متر، ويتم توزيع المنتج النهائي من خلال جزء بيع جزء للمستهلك مباشرة، مع تصدير الفائض ، كما تقام المرحلة الأولى من المصنع على مساحة 12 ألفًا و500 متر مربع، وتضم مصنع التكرير، ومصنع التعبئة، ومبنى إداري، وخزانات زيت خام بطاقة 8400 طن، وخزانات زيت مكرر بطاقة 1770 طنًا، بينما تقام المرحلة الثانية على مساحة 10 آلاف متر مربع وهى خاصة بمرحلة استخلاص الزيت الخام وتضم مصنع الاستخلاص بطاقة 1000 طن فى اليوم، وأخيرا المرحلة الثالثة على مساحة 5500 متر مربع، وتضم مصنع علف الأسماك بطاقة 10 أطنان فى الساعة.