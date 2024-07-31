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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دون إصابات.. انهيار عقار قديم خالٍ من السكان وسط الإسكندرية

انهيار عقار قديم
انهيار عقار قديم بالاسكندرية

انهار عقار قديم خالٍ من السكان، بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، دون وجود إصابات أو ضحايا في الأرواح، واتخذت الأجهزة التنفيذية الإجراءات اللازمة على الفور.

وذكر حي وسط بالإسكندرية، أن العقار قديم يقع بأحد شوارع منطقة العطارين وسط المدينة ومكون من ثلاثة طوابق.

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البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم العطارين، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار مكون 3 طوابق بناء قديم خال من السكان بـ 10 شارع علي باشا مبارك متفرع من شارع عبد المنعم دائرة القسم ، وهو عقار خال من السكان والتابع لحي وسط، دون إصابات بين المواطنين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقها قوات الحماية المدنية وحي وسط إلى مكان البلاغ، وتبين أن العقار المنهار خال من السكان فتم إخلاؤه منذ فترة طويلة، وعقب انهياره سقطت واجهة العقار على شرفات العقار المقابل له، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الاسكندرية عقار قديم العطارين انهيار عقار محافظة الاسكندرية

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