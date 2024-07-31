في ظل التوتر الراهن.. بيان من طيران الإمارات بشأن السفر إلى لبنان

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، أنه في ظل التوتر الراهن في لبنان لن يتم السماح بسفر العملاء المارين عبر دبي والمتجهين إلى بيروت في 1 و2 أغسطس.

ووفقا لوسائل الاعلام الاماراتية، قالت الشركة إن العملاء الذي يتوقفون في دبي في الطريق إلى بيروت لن يسمح لهم بالسفر غدا الخميس ويوم الجمعة.

واشارت الشركة، في تحديث لإرشادات السفر، إلى أنها ستسمح بسفر العملاء الذين تبدأ رحلاتهم في دبي أو بيروت.

وجاء في بيان الشركة: "تأسف طيران الإمارات على أي إزعاج قد يحدث ويجب على العملاء الذين يرغبون في تغيير خطط سفرهم الاتصال بوكلاء الحجز أو مكتب طيران الإمارات المحلي للحصول على خيارات إعادة الحجز".

وأضافت: "يمكن للعملاء التحقق من أحدث المعلومات حول رحلاتهم من خلال زيارة صفحة حالة الرحلة".

كما نصحت الشركة العملاء أيضاً بالتأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة إدارة الحجز الخاصة بهم.



ومن جانبها، قالت شركة فلاي دبي للطيران إنها ستسير رحلتين يوميا إلى بيروت بدلا من ثلاث رحلات في المعتاد حتى يوم الجمعة.

وجاءت قرارات شركات الطيران في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتقول الحكومة الاسرائيلية إنها قتلت أكبر قائد لحزب الله في غارة جوية على بيروت يوم الثلاثاء ردا على هجوم صاروخي عبر الحدود على إسرائيل يوم السبت.