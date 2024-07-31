"الصحفيين" تعلن عن افتتاح منفذ لطلب واستلام الأدوية.. وخصم على المستوردة والمحلية

تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي، عن افتتاح منفذ لطلب واستلام الأدوية، وتواجد صيدلي يوميًا بمقر النقابة بالدور الأرضي من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً اعتبارًا من السبت الموافق 3 أغسطس 2024، وذلك لصرف الأدوية للصحفيين وأسرهم بموجب كارنيه النقابة وبخصم 20 % على الأدوية والمستلزمات المحلية، أما الأدوية المستوردة فتتراوح نسبة الخصم فيها من 12 إلى 15 %، فيما لا تخضع نواقص الأدوية للخصم.

ويمكن استلام الأدوية المطلوبة قبل الساعة 12 ظهرًا في نفس اليوم من الساعة 4 عصرًا إلى 6 مساءً، أما الأدوية المطلوبة بعد 12 ظهرًا يتم استلامها في اليوم التالي. وطلب الأدوية يكون من الصيدلي مباشرة في الدور الأرضي أو من خلال واتس آب رقم 01500040974. ويستلم الصحفي إيصالًا بالأدوية المطلوبة، موضحًا فيه السعر قبل وبعد الخصم وكذلك نسبة الخصم لكل دواء على حدة.

ويتم الدفع نقدًا عند الاستلام أو من خلال طرق الدفع الأخرى مثل إنستاباي وفودافون كاش والبطاقات الائتمانية. كما تتوفر في المنفذ بعض الخدمات المجانية مثل قياس الضغط ونسبة الأكسجين في الدم، كما تتوفر خدمة الإسعافات الأولية بسعر التكلفة.

وتأتي خطوة افتتاح منفذ طلب واستلام الأدوية بالنقابة ضمن خطة تطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم لتقديم خدمات لأول مرة مثل العيادات الخارجية المجانية التي بدأ تشغيلها في فبراير الماضي، وخدمة اشتراك أقارب الصحفيين في مشروع العلاج. كما سيتم الإعلان عن خدمة طبية جديدة أخرى قريبًا جدًا.