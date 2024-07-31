قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الصحفيين" تعلن عن افتتاح منفذ لطلب واستلام الأدوية.. وخصم على المستوردة والمحلية

صدى البلد

تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي، عن افتتاح منفذ لطلب واستلام الأدوية، وتواجد صيدلي يوميًا بمقر النقابة بالدور الأرضي من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً اعتبارًا من السبت الموافق 3 أغسطس 2024، وذلك لصرف الأدوية للصحفيين وأسرهم بموجب كارنيه النقابة وبخصم 20 % على الأدوية والمستلزمات المحلية، أما الأدوية المستوردة فتتراوح نسبة الخصم فيها من 12 إلى 15 %، فيما لا تخضع نواقص الأدوية للخصم.

ويمكن استلام الأدوية المطلوبة قبل الساعة 12 ظهرًا في نفس اليوم من الساعة 4 عصرًا إلى 6 مساءً، أما الأدوية المطلوبة بعد 12 ظهرًا يتم استلامها في اليوم التالي. وطلب الأدوية يكون من الصيدلي مباشرة في الدور الأرضي أو من خلال واتس آب رقم 01500040974. ويستلم الصحفي إيصالًا بالأدوية المطلوبة، موضحًا فيه السعر قبل وبعد الخصم وكذلك نسبة الخصم لكل دواء على حدة. 

ويتم الدفع نقدًا عند الاستلام أو من خلال طرق الدفع الأخرى مثل إنستاباي وفودافون كاش والبطاقات الائتمانية. كما تتوفر في المنفذ بعض الخدمات المجانية مثل قياس الضغط ونسبة الأكسجين في الدم، كما تتوفر خدمة الإسعافات الأولية بسعر التكلفة. 

وتأتي خطوة افتتاح منفذ طلب واستلام الأدوية بالنقابة ضمن خطة تطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم لتقديم خدمات لأول مرة مثل العيادات الخارجية المجانية التي بدأ تشغيلها في فبراير الماضي، وخدمة اشتراك أقارب الصحفيين في مشروع العلاج. كما سيتم الإعلان عن خدمة طبية جديدة أخرى قريبًا جدًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزهر يعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس .. «اعرف نتيجتك في ثواني»

أوائل الثانوية العامة 2024 .. تفاصيل عاجلة بشأنهم الآن

رابط مباشر الآن| نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم عبر بوابة الأزهر

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتمادها

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس والرابط الإلكتروني وأخبار الأوائل.. تفاصيل

بشرى سارة لـ أوائل الثانوية العامة والمتفوقين بتنسيق الجامعات 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024| التعليم: احذروا الأخبار الكاذبة وانتظروا بياناتنا الرسمية

قرار قضائي عاجل بشأن الفنان أحمد صلاح حسنى بتهمة تدمير سيارة موظف

ترشيحاتنا

العثور علي جثة القيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر

الخارجية الألمانية تدعو الأطراف المنخرطة في الصراع بالشرق الأوسط لخفض التصعيد

توفير الإمدادات اللازمة.. مدبولي يتابع موقف إنتاج الأسمدة بعد استئناف عمل المصانع

أول تعليق أردني على اغتيال هنية .. ماذا قالت؟

اليابان ترفض دعوة إسرائيل لحضور حفل السلام في مدينة ناجازاكي

بعثة إيران في الأمم المتحدة: سنجعل إسرائيل تندم على اغتـ.يال هنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور رومانسية جمعت جميلة عوض وزوجها

كاجوال جريء.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار | شاهد

باروكة وفستان قصير.. صبا مبارك تثير الجدل في ظهورها الأخير

الوداع يا قائد الأمة ضهري اتكسر.. ردود فعل أبناء إسماعيل هنية على اغتياله

فيديو

الحكومة أعلنتها .. موعد انخفاض أسعار السلع رسميا

رامي صبري يتخطي 100 ألف مشاهدة بـ «كنا معديين»

لقيت اللي بدور عليه.. تعليق لـ أسما شريف منير بعد ظهورها بالمايوه|فيديوجراف

أولمبياد باريس.. صبحي يشهد المران الختامي لمنتخب اليد استعدادا لمواجهة فرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: إعادة إعمار ليبيا بين التحديات والفرص

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الأمريكية.. الأبعاد والسيناريوهات

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-