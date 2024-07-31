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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء .. مجلس جامعة بنها يعلن الفائزين بالجوائز التقديرية والتشجيعية والعلمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلن مجلس جامعة بنها ، في اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والعلمية المختلفة.

وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة للفائزين بجوائز الجامعة المختلفة، مشيرًا إلى أن الفائزين حرصوا على إثراء العملية الأكاديمية والعلمية، وتم اختيارهم وفقاً لتقارير لجنة المحكمين، وطبقاً لقواعد لائحة الجوائز المعتمدة بالجامعة.

من جانبها قالت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن تقارير المحكمين لجوائز الجامعة أسفرت عن فوز الدكتورة هانم فتحي خاطر بكلية الطب البيطري بجائزة الجامعة للتفوق العلمى في مجال علوم الحياة ، وفوز الدكتور أحمد زكريا محمد بكلية التجارة بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الأساسية.

كما فازت الدكتورة هايدي مجدي محمد  بكلية الطب البشري بجائزة الجامعة للرسائل "أفضل دكتوراه" فى مجال علوم الحياة ، وفازت الدكتورة هاجر مصطفي علي بكلية العلوم بجائزة الجامعة للرسائل "أفضل دكتوراه" في مجال العلوم الأساسية ، كما فاز الدكتور شريف محمد حسني بكلية التجارة بجائزة الجامعة للرسائل "أفضل دكتوراه"  في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية والقانونية.

وفازت كلا من الدكتورة ندي عادل رشاد بكلية التجارة ، والدكتورة ألفت طاهر السيد بكلية التربية بجائزة الجامعة للرسائل العلمية "أفضل ماجستير" مناصفة في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية والقانونية ، وفازت الدكتورة منة الله حاتم أحمد بكلية الطب البيطري بجائزة الجامعة للرسائل العلمية "أفضل ماجستير" فى مجال علوم الحياة.

كما فاز الدكتور عبد الرحمن مسعد الشاعر بكلية الهندسة ببنها بجائزة الجامعة للرسائل العلمية "أفضل ماجستير" فى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية، وفوز كلا من الدكتور أيمن سامي محمود بكلية التجارة، والدكتور فهمي عادل فاروق بكلية العلوم بجائزة الجامعة للرسائل العلمية "أفضل ماجستير" مناصفة في مجال العلوم الأساسية.

جامعة بنها بنها رئيس الجامعة الجامعة التقديرية بجوائز الجامعة المختلفة إثراء العملية الأكاديمية

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