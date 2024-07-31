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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لرد حاد من حزب الله

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، إنه منذ ساعات الصباح، تجري سلطات المستوطنات الشمالية تقييمات للوضع مع كافة القوى الأمنية والطوارئ على خلفية احتمال أن رد حزب الله سيكون أقوى وغير عادي من الذي عمل فيه خلال الأشهر العشرة الماضية.

ووفقا للصحيفة فأن المستوطنات القريبة من حدود لبنان، والتي تم إخلاء العديد من سكانها، أمرت بتخفيض النشاط في المنطقة التي تم إخلاؤها، بما في ذلك أعمال البناء وأي نشاط غير ضروري. ومنع الجيش الإسرائيلي المزارعين من الاقتراب من المزارع القريبة من الحدود.

وبحسب الصحيفة اشترطت توجيهات سلطات الاحتلال للمستوطنات غير المخلاة في "المنطقة الأمنية"، الحد من التجمعات والتجمعات وإغلاق المسابح والملاعب الرياضية لمنع تجمع المراهقين دون إطار ورقابة.

وعلى الرغم من الاستعدادات لرد حزب الله والسلوك الحذر على الحدود اللبنانية، أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هذا الصباح أنه "لا توجد تغييرات في سياسة الدفاع على الجبهة الداخلية".

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