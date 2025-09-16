قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
كتب محمود مطاوع

بحث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، مع نائب رئيس وزراء روسيا أليكسي أوفيرتشوك جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش سُبل تعزيز وتنمية التعاون المشترك بين القاهرة وموسكو، والبناء على النتائج المثمرة التي خرجت عن المباحثات الثنائية التي جرت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و الرئيس، فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، في موسكو، خلال احتفالات عيد النصر في مايو الماضي.

وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع تقدير مصر للتعاون مع دولة روسيا الاتحادية في العديد من المجالات.

منتدى الشراكة "روسيا-أفريقيا" نوفمبر 2025

وأضاف: أعرب رئيس الوزراء عن ترحيب مصر باستضافة المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة "روسيا-أفريقيا" في نوفمبر 2025، بما يعزز الشراكة والتعاون الثلاثي بين مصر وروسيا ودول القارة الأفريقية.

وقال المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع ناقش عددا من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومتابعة العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية، فضلًا عن بحث آليات التعاون المشترك في قطاعات الطاقة والسياحة والنقل وتحلية المياه والزراعة والأمن الغذائي والتعدين.

وأوضح "الحمصاني" أن نائب رئيس الوزراء الروسي أكد اهتمام روسيا بمشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث زار المنطقة أمس برفقة عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الروسية.

حضر اللقاء، جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى مصر، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية.

مدبولي مجلس الوزراء الاجتماع الحمصاني رجال الأعمال

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

