رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية

بحث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، مع نائب رئيس وزراء روسيا أليكسي أوفيرتشوك جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش سُبل تعزيز وتنمية التعاون المشترك بين القاهرة وموسكو، والبناء على النتائج المثمرة التي خرجت عن المباحثات الثنائية التي جرت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و الرئيس، فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، في موسكو، خلال احتفالات عيد النصر في مايو الماضي.

وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع تقدير مصر للتعاون مع دولة روسيا الاتحادية في العديد من المجالات.

منتدى الشراكة "روسيا-أفريقيا" نوفمبر 2025

وأضاف: أعرب رئيس الوزراء عن ترحيب مصر باستضافة المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة "روسيا-أفريقيا" في نوفمبر 2025، بما يعزز الشراكة والتعاون الثلاثي بين مصر وروسيا ودول القارة الأفريقية.

وقال المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع ناقش عددا من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومتابعة العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية، فضلًا عن بحث آليات التعاون المشترك في قطاعات الطاقة والسياحة والنقل وتحلية المياه والزراعة والأمن الغذائي والتعدين.

وأوضح "الحمصاني" أن نائب رئيس الوزراء الروسي أكد اهتمام روسيا بمشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث زار المنطقة أمس برفقة عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الروسية.

حضر اللقاء، جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى مصر، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية.