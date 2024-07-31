طلاب غزة في الأزهر يتحدون الصعاب ويجتازون الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 96.7%

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر الشريف، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية؛ تفاصيل النتيجة وأوائل المكفوفين وأوائل غزة.

وجاءت في المركز الأول مكفوفين الطالبة حبيبة محمد عبد الفتاح أحمد، ‏من معهد فتيات ‏‏15 مايو بالقاهرة بمجموع 592 بنسبة (93.97%)، وفي المركز الثاني الطالب حمزة شريف خلف ‏الله علي، ‏من معهد الشيخ زايد النموذجي بالجيزة، بمجموع 578 بنسبة (91.75%)، وفي المركز الثالث علي مرسي أحمد، من معهد ديرب نجم، بمجموع 576 بنسبة 91.43%، في حين جاء في المركز الرابع والرابع مكرر إبراهيم ياسر إبراهيم، من معهد د. فؤاد محيي الدين ، والطالب حامد صبري حامد، بمجموع 557 بنسبة 88.41%.

ورغم ما يعانيه طلاب غزة من حرب إبادة، فقد جاءت نسبة النجاح العامة للقسمين العلمي والأدبي 96.7%، وجاءت الطالبة شهد أمجد حسن الديراوي، من معهد فتيات غزة في المركز الأول على ‏القسم العلمي على معاهد غزة، بمجموع 620 ونسبة (95.38%)، والمركز الثاني الطالبة رؤى رائد مصباح، من معهد فتيات غزة، بمجموع 619 بنسبة 95.23%، بينما جاءت في المركز الثالث الطالبة تقى فريد محمد، من معهد فتيات غزة بمجموع 613 بنسبة 94.31%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة وفا عبدالله محمد، من معهد فتيات غزة ، بمجموع 611 بنسبة 94%، وجاءت الطالبة مها مازن علي مهنا، من معهد فتيات غزة ‏في المركز الأول على القسم الأدبي ‏بمجموع 554 ونسبة (93.90%).‏

وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عددًا من الاتصالات الهاتفية ‏بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023م، حيث هنأ أولياء أمور الطلاب على تفوقهم في هذه ‏المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية.

وأكد تقديره وفخره بهؤلاء الطلاب على ما بذلوه من جهد ‏ومشقة خلال مسيرتهم، وخلال هذا العام الدراسي؛ حتى يصلوا إلى هذا الوقت الذين يكافئهم الله فيه على ‏جدهم واجتهادهم بتحقيق المراكز الأولى في شهادة علمية شديدة التنافس بين طلابنا المتميزين.‏