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رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 50.5%

الدكتور محمد الضويني،
الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 في مؤتمر صحفي يعقد في مشيخة الأزهر الشريف.

 

 نتيجة الثانوية الأزهرية

وقال وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، إنه قد بلغت نسبة النجاح في امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الأول 50.05% وذلك للقسمين العلمي والأدبي، وجاءت نتيجة القسم الأدبي 42.06%، أما نتيجة القسم العلمي فجاءت بنسبة 60.87% .

كما بلغت نسبة النجاح في معاهد غزة للقسم الأدبي 100% والقسم العلمي 96.15، بنسبة نجاح عامة 96.07% رغم الظروف التي يمرون بها

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الأوائل من ذوي الهمم وهم:

الرابع مكرر: حامد صبري حامد عبد المجيد، الدقهلية بنسبة 88.41% 
الرابع: إبراهيم ياسر إبراهيم حسانين، محافظة القاهرة، بنسبة 88.41%
الثالث: علي مرسي أحمد عبد اللطيف، الشرقية بنسبة 91.43%
الثاني: حمزة شريف خلف الله، الجيزة بنسبة 91.75%
الأول: حبيبة محمد عبد الفتاح أحمد حسن، محافظة القاهرة، بنسبة 93.97%

 

وجاءت المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام للقسم الأدبي:

المركز الأول: هبة محسن ‏عبد الرازق خرشد، من معهد بساط طلخا بالدقهلية، بمجموع 619 ‏بنسبة (98.25%).

المركز الثاني: ‏جنات مصطفى محمد أحمد حمدان، من معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بالقاهرة، بمجموع 615 ‏بنسبة (97.62%).

‏المركز الثاني مكرر: مريم ماهر عبد الله إبراهيم النجار، ‏من معهد فتيات بنها بالقليوبية، ‏بمجموع 615 بنسبة (97.62%).‏

المركز الرابع: سلمى سعيد عبد العزيز أحمد السعدييني، من معهد فتيات العباسية بالقاهرة، بمجموع 614  بنسبة  (97.46%).

 

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المركز الخامس: عبد الله أحمد محمد عوض جمعة، من معهد دسوق، بمجموع 613 بنسبة (97.30).

المركز السادس: إنجي شكري محمد زيدان سليم، من معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية، بمجموع 612 بنسبة (97.14%).

المركز السادس مكرر: فاطمة عثمان عبد السميع محمود، من معهد فتيات بهواش بالمنوفية، بمجموع 612 بنسبة (97.14%).

المركز الثامن: حبيبة محمد محمود عبده البراوي: من معهد فتيات الغد المشرق بالقاهرة، بمجموع 611 بنسبة (96.98%).

المركز الثامن مكرر: ألاء أحمد إمام عاشور، فتيات المتبولي بالقاهرة، بمجموع 611 بنسبة (96.98%).

المركز العاشر: مريم جمال محمد محمود طرابية، معهد فتيات سيدي بشر بالإسكندرية، بمجموع 609 بنسبة (96.97%).


وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عددًا من الاتصالات الهاتفية ‏بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023م، حيث هنأ فضيلته أولياء أمور الطلاب على تفوقهم في هذه ‏المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا فضيلته تقديره وفخره بهؤلاء الطلاب على ما بذلوه من جهد ‏ومشقة خلال مسيرتهم، وخلال هذا العام الدراسي؛ حتى يصلوا إلى هذا الوقت الذين يكافئهم الله فيه على ‏جدهم واجتهادهم بتحقيق المراكز الأولى في شهادة علمية شديدة التنافس بين طلابنا المتميزين.‏

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