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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الضويني: ‏29201 طالب ‏وطالبة لهم دور ثانٍ في امتحانات الثانوية الأزهرية.. فيديو

مؤتمر إعلان نتيجة
مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، فضيلة الدكتور محمد ‏‏عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024م، ‏‏وبلغت نسبة النجاح العامة 50.50٪، وجاءت نسبة النجاح في القسم العلمي 60.87%، وجاءت نسبة ‏‏النجاح في القسم الأدبي 42.06%.‏

وأعلن فضيلة وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر الشريف لإعلان ‏‏نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، تفاصيل النتيجة وأوائل القسمين العلمي والأدبي، وقد بلغ عدد المتقدمين ‏‏لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية مبصر مقيد (128408) طالبًا وطالبة، ‏حضر منهم (110402) طالبًا ‏‏وطالبة، ‏نجح منهم (55751) طالبًا وطالبة، ‏و(29201) طالبًا ‏وطالبة لهم دور ثانٍ، وقد هنأ فضيلة وكيل ‏‏الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والنجاح.‏

وقد أجرى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس الثلاثاء، عددًا من الاتصالات ‏‏الهاتفية بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023م، هنأهم خلالها بنجاحهم وتفوقهم في ‏‏هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا فضيلته تقديره وفخره بهؤلاء الطلاب على بذلوه من جهد ‏‏ومشقة خلال مسيرتهم وخلال هذا العام الدراسي حتى يصلوا إلى هذا الوقت الذين يكافئهم الله فيه على ‏‏جدهم واجتهادهم بتحقيق المراكز الأولى في شهادة علمية شديدة التنافس بين طلابنا المتميزين.‏

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كما هنأ شيخ الأزهر أولياء أمور الطلاب الأوائل، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهود ‏لتحفيز ‏ومساعدة أبنائهم على التفوق والتميز بين زملائهم، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والاجتهاد، متمنيًا ‏للطلاب ‏مزيدًا من التفوق في المراحل الجامعية، وأن يكونوا دائمًا قدوة لزملائهم وفي مجتمعاتهم، وأن ينشروا ‏العلم ‏وثقافة التفوق والاجتهاد في المجتمع، حتى نحظى بجيل من الشباب الطموح المجتهد الآخذ بأسباب ‏التقدم ‏والنجاح.‏

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